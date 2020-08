Je tu další Očko Kemp. Tentokrát s Mirai, Olgou Lounovou nebo Vojtou D

Na co se mohou děti těšit, pokud je přihlásíte do letního tábora Očko Kemp? Během týdne se setkají s oblíbenými interprety a moderátory, kteří jim připraví exkluzivní hudební zážitek, popovídají si s nimi, dají selfíčko a převypráví jejich slavný příběh.

Děti se podívají do zákulisí hudební televize, vyzkouší si, co obnáší všechny profese a možná se z nich vyklube nový moderátor. Není to zdaleka všechno. Odnesou si také svůj vlastní song, který společně během týdne vytvoříme. A také spoustu nových kamarádů!

Kemp je vhodný pro děti od 10 do 15 let a pracovat se bude ve dvou skupinách s důrazem na jednotlivce. Každý den je sraz v 9:00 ráno a program je až do 16 hodin odpoledne. Zajištěný je pitný režim, svačiny i pořádný oběd. Kemp bude probíhat pod vedením ÓČKO koučů, ale i hudebních profíků.

Hudební tábor proběhne od 17. srpna do 21. srpna a hosty budou Mirai, Poetika, Olga Lounová, Vojta D a Anna Julie Slováčková.

Co získáte s iDNES Premium?

ÓČKO hudební kemp na celý týden stojí 4990 Kč, ale s členstvím v iDNES Premium získáte 10% slevu, takže ušetříte 499 korun!