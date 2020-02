Česko bude na Eurovizi reprezentovat Ben Cristovao

Ben Cristovao vzešel z televizního pořadu Česko Slovenská Superstar, v němž v roce 2009 skončil na sedmém místě. O rok později vydal debutové album Definitely Different, na které navázal albem Benny Cristo (2011).



V roce 2016 získal Českého slavíka v kategorii Nejstreamovanější česká skladba a o dva roky později společně s Palem Haberou, Katarínou Knechtovou a Matějem Ruppertem zasedl v porotě vyhledávací soutěže, která ho proslavila, tedy Česko Slovenské Superstar. Dosavadním vrcholem jeho pěvecké kariéry byl koncert v pražské O2 areně v září 2019, kde mu aplaudovalo na patnáct tisíc diváků.

V pomyslném boji o letenku na Eurovizi se střetl se zpěvačkou Olgou Lounovou, skupinou We All Poop, písničkářem vystupujícím pod pseudonymem Karelll, Barborou Mochowou, zpěvačkou a skladatelkou Elis Mraz, Pam Rabbit, což je bývalá doprovodná vokalistka Mikolase Josefa, a raperem Čis T.

Přízeň publika rozhodla o Benu Cristovaovi a jeho skladbě Kemama, k níž vznikl videoklip v režii Tomáše Kasala. Stylově se dle zpěvákových slov jedná o afropop, což je žánr, který v našich končinách není příliš rozšířený.

„Jeho rytmus mi ale sedne,“ nechal se slyšet Benny Cristo. Text písničky je v souladu s regulemi soutěže v angličtině. A jak s ní uspěje, budeme moci posoudit v květnu letošního roku.



Dodejme ještě, že druhou příčku obsadila Elis Mraz a raper Čis T se skladbou Wanna Be Like. U zahraničních posluchačů si nejlépe vedla kapela We All Poop, zatímco desetičlenná zahraniční odborná porota preferovala Barboru Mochowou. Všech sedm klipů zhlédlo v průběhu národního kola na internetu téměř 1,5 milionu diváků.