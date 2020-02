V roce 2010 vydal první album Definitely Different se singly Give Me Some More a Put It On Me. Na druhém albu Benny Cristo zpívá duet s Monikou Bagárovou Chci. Roku 2013 klipem Bomby získal v Českém slavíku nominaci na Videoklip roku. Třetím albem je Made In Czechoslovakia (2014).

V roce 2018 byl členem poroty pěvecké soutěže Superstar.

Zahrál si v televizních seriálech Ordinace v Růžové zahradě a Ulice, účinkoval v hudebně romantickém filmu Backstage.

V roce 2020 bude Česko reprezentovat v soutěži Eurovision Song Contest. Pro mezinárodní účely vystupuje pod jménem Benny Cristo. Do Rotterdamu míří se skladbou Kemama.

Ben Cristovao je také sportovcem. Vyhrál Český pohár ve snowboardingu v roce 2006. V roce 2012 tohoto sportu zanechal kvůli omezení funkce krčních svalů po úrazu. Je nositelem bílého pásu v brazilském jiu jitsu.

Ben Cristovao je vegan. Má českou matku, angolského otce a sestru Biancu.