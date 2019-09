Rozsekáme to, slibuje Ben Cristovao k chystanému koncertu v O2 areně

V pondělí 9. září odstartovala aukce o lístky do O2 areny, ke kterým jste přidal ještě něco navíc. O co jde?

Mám to štěstí, že si můžu oddychnout, co se týče naplnění haly. V současnosti zbývá necelých tisíc vstupenek v prodeji. Vybrali jsme teď třicet lístků do hezkých sektorů, které jsme dali do aukce. A ti, kteří je vydraží, získají možnost zúčastnit se VIP afterparty s mou kapelou a týmem v prostorách haly hned po koncertě. Na tuhle akci nebude šance koupit lístky. Jediná šance, jak na ni získat vstup, bude prostřednictvím aukce. Kdo se přes kapsu plácne nejvíc a vydraží lístek za nejvyšší cenu, toho pozvu na večeři společně s jeho pěti kamarády. Říkal jsem si, jestli to bude někoho zajímat, ale připravím něco hodně netradičního a vymyslím program na super večer.

Jaký je účel aukce?

Vybrané peníze půjdou na Farmu Naděje, na dostavbu jejich azylu pro hospodářská zvířata. Jezdím tam rád, mám k tomu místu vztah. Je až neuvěřitelné, s jakou láskou tam o zvířata pečují. Takže budu rád, když se vybere pořádný balík.



Vystoupení v O2 areně je bezesporu meta, kterou už asi nepřekonáte – tedy pokud jde o velikost prostoru. Co tomu předcházelo?

Dvakrát po sobě se povedly koncerty ve Foru Karlín a ve Žlutých lázních, takže jsme si sedli s manažerem a přemýšleli jsme, co dál. A já jsem plácl: Tak co třeba O2 arena? Čekal jsem, že mě zastaví, ale on na to jen: Tak jo. Až jsem se z toho opotil. Znáte to, takový ten pocit, když jdete do rvačky, ale přitom v koutku duše čekáte, že vás někdo zastaví. Takhle to začalo, zjistili jsme, co to všechno obnáší, kolik to bude stát, postavili jsme tým asi dvaceti lidí, který rok makal, aby tenhle nápad dotáhl do konce. Já jsem piloval sety, dával jsem do toho nápady, jak by to celé mělo vypadat, na větších koncertních akcích jsem si zkoušel, na co a jak lidi reagují.

Bude to dosavadní vrchol vaší hudební dráhy?

Nepochybně. Nikdy by mě nenapadlo, že budu vystupovat v prostorách, kde jsem viděl Beyoncé, Pink, Aerosmith, všechny tyhle lidi, které člověk zná vlastně jen v kontextu obřích hal a stadionů. Tohle pro mě bylo něco nedosažitelného, ale jak vidno, dá se to. Asi bych toho neměl moc prozrazovat, ale můžu říct, že budeme mít opravdu špičkový zvuk. Ten nejlepší, jakého se v současnosti dá dosáhnout.

Jak jste toho docílili?

Nechali jsme si přivézt techniku z Německa a myslím, že to s lidmi fakt zamává. Z toho mám ohromnou radost. Zároveň mi to dává určitý pocit klidu. Nikdo neví, co se může stát, může se všechno sesypat, nic z toho, co jsme si připravili, nebude fungovat. Ale pořád budu mít špičkový zvuk, nadupanou kapelu, songy, které fanoušci znají. Takže jdeme na to a rozsekáme to tam.

Objevíte se v historickém filmu Jan Žižka, hrál jste v Ordinaci v růžové zahradě nebo ve filmu Backstage. Hodláte v herectví pokračovat?

Mám nějaký projekt, o kterém však zatím nemůžu mluvit. Co se týče Ordinace, to byla zakázka. Dostanete text, který nějakým způsobem odříkáte v daném prostředí. Kdežto Jan Žižka už tím, že jde o žánr historického filmu, pro mě byl přece jen zajímavější.

Viděl jste díl show Tvoje tvář má známý hlas, kde vás ztvárnila Eva Burešová?

Neviděl. Eva Burešová nějakým způsobem vyplnila daný formát, ale tím to pro mě haslo. Nemám ten pořad rád.

Proč?

Dokud nebudeme schopni respektovat lidi odlišných ras, pořád se to smrskne na takové to bodré: Hele, podívej, on fakt vypadá jako negr, to je bomba. Prostě si to dělá srandu z něčeho, co jsme jako společnost ještě nezvládli.