Sedm odvážných míří do boje o účast na Eurovision Song Contest

Je známa sedmička finalistů, která se utká v boji o vítězství v národním kole Eurovision song CZ 2020. Vítěz bude reprezentovat naši republiku v květnu v Rotterdamu na 65. ročníku Eurovision Song Contest. Šanci má například Barbora Mochowa, zpěvačka, pianistka a skladatelka. Působila v kapele Sinuhet, v roce 2016 vydala sólové album Waiting For The White Raven.

Dalším finalistou je zpěvák Ben Cristovao alias Benny Cristo, někdejší účastník soutěže Česko Slovenská SuperStar. Soutěžit bude i zpěvačka Olga Lounová. Svého času partnerka písničkáře Xindla X, s nímž nazpívala hitový duet Láska v housce. „Kvalita téhle soutěže se zvedla, je to absolutní pecka,“ prohlásila nadšeně na tiskové konferenci.

O přízeň publika se bude ucházet i zpěvačka a skladatelka Elis Mraz ve spolupráci se slovenským raperem Čis T. Konkurentem jim bude zpěvák a skladatel vystupující pod pseudonymem Karelll, vlastním jménem Karel Peterka. Jde o syna skladatele, textaře a podnikatele Karla Peterky, provozovatele TV Šlágr. Sedmičku finalistů doplňují Pam Rabbit, bývalá doprovodná vokalistka Mikolase Josefa, který se Eurovize zúčastnil v roce 2018 a obsadil šesté místo, a skupina We All Poop.

„Pokud jde o Eurovizi, vždycky si vzpomeneme na kapelu Kabát, která se jí účastnila v roce 2007. Stěžovala si tenkrát, že tam nemají pořádnou aparaturu, ale od té doby se to už určitě všechno změnilo, čili se na to těšíme,“ prohlásili členové We All Poop na tiskové konferenci.

Každý účastník měl možnost ke své soutěžní písni natočit videoklip, který bude zveřejněný 20. ledna. O den později pak bude spuštěna speciální hlasovací aplikace, prostřednictvím níž bude možné rozhodnout o vítězi. Jeho jméno bude známé 3. února.

„Zájem o účast v národním kole se stále zvyšuje. Před lety jsme začínali na dvaceti skladbách, teď se nám jich sešlo přes sto padesát,“ podotkl vedoucí české delegace Cyril Hirsch.

V minulých letech Česko na Eurovizi kromě zmíněné kapely Kabát a zpěváka Mikolase Josefa reprezentovali například skupina Gipsy.cz, zpěvačky Tereza Kerndlová, Gabriela Gunčíková nebo dvojice Marta Jandová a Václav Noid Bárta. V loňském roce naši republiku zastupovala kapela Lake Malawi.