Favoritem Eurovize je stále Nizozemsko, ve finále zazpívá i Madonna

K tomu izraelská televize Kan potvrdila, že v rámci sobotního finále vystoupí také zpěvačka Madonna. „Nyní je to oficiální,“ sdělila ve svém čtvrtečním prohlášení společnost Kan. „Po dnech plných napětí byla dnes podepsána smlouva mezi Madonnou a zástupci Eurovize.“

Obavy z absence světové hvězdy byly namístě, protože se objevily také výzvy, aby zpěvačka soutěž bojkotovala. To požadovalo zejména hnutí BDS, které viní Izrael z okupace palestinských území.

Madonna však bojkot odmítla už v úterý: „Nikdy nepřestanu vystupovat kvůli tomu, aby to vyhovělo něčí politické agendě, a nikdy nepřestanu bránit lidská práva, ať již je to kdekoli na světě.“ Podle listu The Times of Israel do země přicestovala ve stejný den a s sebou přivezla čtyřicet doprovodných zpěváků a pětadvacet tanečníků.

Jakkoliv však Madonnino vystoupení nejspíš bude opulentní a možná přiláká k obrazovkám více diváků, hlavním bodem programu budou finálová vystoupení. K deseti soutěžícím z úterního semifinále včetně českých Lake Malawi přibyla druhá desítka postupujících ze čtvrtečního kola. Mezi nimi jsou i John Lundvik ze Švédska, Rus Sergej Lazarev a švýcarský písničkář a model Luca Hänni, kteří spolu s Nizozemcem Laurencem a Australankou Kate Miller-Heidke tvoří pětici hlavních favoritů.

Poprvé uvidíme také zástupce Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska, kteří mají finále jisté automaticky díky tomu, že jejich země nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace. Stejně tak se teprve v sobotu představí domácí zpěvák Kobi Marimi.

Sobotní finále Eurovize bude od 21 hodin přenášet ČT1, vyhlášení výsledků se očekává až krátce po půlnoci.