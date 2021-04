Nejdřív se jim smáli, ale duo Ben & Mateo ovládlo český YouTube

Že probíjení se na hudební scéně nebude snadné, poznali třináctiletý Benedikt Kis a o rok starší Mateo Klimek záhy, jak na ni vstoupili. Jejich první klip Jsi moje star sice zabodoval, ale museli čelit i hejtrům a posměchu.

„Byli jsme zaskočení, tohle prostě člověk nečeká. Chtěli jsme dělat písničky, zpívat, proto jsme se dali dohromady. A najednou jsme si četli, že naše písnička nemá hloubku nebo že se snažíme někoho kopírovat. No, příjemné to nebylo,“ vypráví Mateo.

Přesto s Benem pokračovali dál a v rychlém sledu přidali další písničky a videoklipy. Pořád tu a tam slýchali, že mají snahu napodobit slavná norská dvojčata Marcuse & Martinuse nebo že jejich taneční skladby přinášejí jednoduché rýmy a odrážejí plytké teenagerské konverzace. Jenže právě teenageři, tedy stylem i věkem pro kluky takzvaná cílovka, je podržela. Našla si je na jejich sociálních kanálech a hnala jejich videoklipy až přes nynějších 1 600 000 zhlédnutí.

„Jestli nás chtěl ze začátku někdo zlomit, tak tohle nám dalo novou energii – když jsme viděli, že naše písničky někdo ocení, že se to opravdu někomu líbí a že máme tak vysoká čísla zhlédnutí,“ přiznává Ben Kis, mimochodem i přes neobvyklé jméno Čech, podobně jako jeho parťák Mateo.

Od loňského léta natočili Ben & Mateo pět videoklipů a čas, kdy kvůli pandemii nechodili do školy, využili i k nahrání své první desky. Kolekce dvanácti vesměs tanečních songů dostala název podle toho úvodního – Až ke hvězdám. „Ne, to fakt není náš cíl, abychom nějak zázračně vystřelili mezi největší hvězdy. Ta písnička je spíš poděkováním našim fanouškům a fanynkám, že díky nim se jako hvězdy občas můžeme cítit,“ shodují se kluci.

S albem jim pomohlo několik zkušenějších kolegů z hudební branže. Produkce ústřední písničky Až ke hvězdám se zhostil Filip Lépeš, který produkoval klipy Rytmusovi, Tereze Kerndlové, Davidu Kollerovi, Majku Spiritovi nebo Markovi Ztracenému, hudbu k němu složili Jary Tauber a Ondřej Žatkuliak, který zase spolupracuje s kapelami Kryštof, Mirai či zpěvačkou Olgou Lounovou. Spolu s dalšími songy ho otextoval Jakub Abdeslam. Poslední singl Swipe Up měl po hudební stránce v režii vnuk frontmana kapely Olympic Petr Janda nejmladší, jejím duchovním otcem je Pjay, jeden z top influencerů u nás.

Už před vydáním desky začali Ben s Mateem trénovat na koncertní turné, na které už si sice fandové kupují vstupenky, zatím se ale termíny koncertů kvůli koronaviru stale posouvají. Jasné je prozatím jen to, že až to půjde, podívá se mladé duo do sedmi velkých českých a moravských měst – Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Liberce a Pardubic.

Kromě toho Ben a Mateo pracují i na dalších nových písničkách, dvě v současnosti připravují v produkci Tomiho Popoviče, bývalého spolupracovníka Backstreet Boys nebo Dary Rolins.