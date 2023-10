Hudební maraton v O2 aréně. Český mejdan s Impulsem táhli Chinaski i Olympic

Letošním headlinerem byla kapela Chinaski, která naposledy vystoupila v rámci Mejdanu před dvěma lety po koronavirové pauze. Její členové se tehdy nechali se slyšet, že „právě sem patří“. Sami největší halu už pokořili v historii kapely několikrát. Vloni vydala skupina Chinaski album Frihet, ze které pochází hity Dvě srdce vejpůl nebo Měl bych si boty zout.

Chinaski patří do východočeské pop rockové líhně. Původně – ještě v osmdesátých letech – se jmenovali Starý Hrady, ale jejich fanoušci je překřtili na Starý hadry a kapela tehdy změnu přijala. V roce 1994 ale změnili název na Chinaski podle jména druhého já, které používal ve svých autobiografických textech americký spisovatel Charles Bukowski.

Premiérou v O2 aréně byl sobotní večer pro šumperskou kapelu O5 a Radeček. Naživo zahráli rádiové hity BRA3, Vloupám se nebo nejnovější Romantický smyčce. Vůbec poprvé na Mejdanu zazpívala také formace 4 Tenoři. Vokální seskupení sestává ze čtyř muzikálových sólistů, kteří se spojili před šesti lety. Jde o Mariana Vojtka, Pavla Vítka, Jana Kříže a Michala Bragagnola. Pro Mejdan si připravili speciální poctu skladateli Karlu Svobodovi, který by se letos dožil 85 let.

Frontman Olympic Petr Janda si od Českého mejdanu s Impulsem sliboval „příjemnou konfrontaci s kolegy v branži, společenskou událost a ověření si našeho snažení“. Sám taky přiznal, že přítomnost dalších kolegů je pro kapelu jistou motivací. „Kapela hraje jako o život a snaží se to těm druhým natřít. Ale není to nic ve zlém,“ uvedl.

Olympic se chystá do O2 arény ještě jednou letos v prosinci v rámci oslav šedesáti let Olympicu. Půjde o největší koncert, co kdy Olympic udělal. A Janda k němu dodává: „Určitě si to náležitě užijeme, nejspíš už nic takového do budoucna neuděláme.“