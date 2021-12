Engel pojede Dakar bez mechanika, Orion - MRG nasadí i auto

Před časem k tváři modročerného týmu Milanu Engelovi přibyl další motorkář, přesněji excelentní motokrosař Martin Michek. Teď se závodní řady stáje Moto Racing Group, jež soutěží s podporou litomyšlského Orionu, znovu rozšíří.

Pro nadcházející Rallye Dakar totiž manažer Ervín Krajčovič nasadí i historický osobní vůz v kategorii Classic. Pilot Martin Čábela se zpěvačkou Olgou Lounovou v roli navigátorky usednou do kabiny Mercedesu G500.

„Začali jsme stavět závodní speciál (Matra Murena), v září jsme se ale rozhodli, že to není reálné zvládnout. Sehnali jsme proto skoro hotový mercedes, který jsme během dvou měsíců upravili a v rámci možností se nám ho podařilo i otestovat,“ řekl Čábela. „Auto je připravené, a když budeme mít štěstí, dojede,“ uvedl dále Čábela.

Lounová, jež se v motorsportu pohybuje už dlouho, to vidí podobně. „Cíl je dojet do cíle, i když každý doufá, že vyhraje. I my se chceme dobře umístit,“ sdělila.

Úplně jiné mety si při své třetí účasti pochopitelně klade Michek, jenž dostane k ruce zbrusu nový asistenční kamion. Aby také ne, vždyť minule byl senzačně desátý, a přes přetrvávající zdravotní problémy určitě nemíní slevovat ze svých ambicí. Na startu bude mít po zásluze žlutou tabulku elitního závodníka.

Zpěvačka Olga Lounová bude na Rallye Dakar navádět pilota Martina Čábelu v historickém Mercedesu G500.

„V hlavě mám jen přípravu na Dakar 2022, kde budeme chtít obhájit skvělý výsledek v top ten. Chci překonat sám sebe,“ potvrdil Michek. „Ještě před Vánocemi s Milanem Engelem poletíme do Dubaje, kde si těsně před Dakarem osvěžíme duny a hluboké písky. Je to ten nejlepší trénink,“ doplnil motorkář.

Zkušeného Engela čeká už osmý Dakar, prvně ovšem bez jakéhokoli týmového servisu v respektované třídě „Original by Motul“, kterou také příznivci Dakaru znají pod názvem „malle moto“. Co se Engelovi na jeho KTM 450 Rally Replica pokazí, to si zkrátka musí stihnout mezi etapami opravit úplně sám - jinak „šlus“. V hlavní kategorii byl dosud nejlépe 15. (2019), tady by však mohl pomýšlet na nejvyšší příčky.

„Těším se na to. Tuhle kategorii jsem si chtěl vždycky vyzkoušet a myslím, že teď je ten správný čas. S týmem jsme se tak dohodli už někdy na začátku léta. Budu se snažit být rychlý, ale zároveň opatrný. Nerad bych hned ze začátku závodu rozbil motorku a musel někdy do noci opravovat... Tým mi bude spíš jen psychickou podporou,“ avizoval Engel.

„Po sedmi Dakarech bude velmi zvláštní mít Milana mimo tým a naše zázemí,“ podotkl manažer Krajčovič. „Ale svoji motorku zná jako málokdo ve startovním poli. Věřím, že bude patřit mezi nejlepší v kategorii a nebude daleko ani od výsledků z předchozích let,“ dodal.

Rallye Dakar začne první etapou z Džiddy do Hailu na Nový rok.