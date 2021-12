Michek znovu skončil v umělém spánku. Ale na Dakar hodlá jet

„Bylo to podobné jako loni, kolaps při extrémním zatížení v extrémním vedru. Teď jsem v maximální péči doktorů, kterým děkuji. Makáme na tom, abychom našli spouštěč. Chodím na všechna možná vyšetření od rozborů krve, virologie, CT, EKG, sona, magnetické rezonance. Dá se říct, že vyškrtáváme věci, které to nejsou,“ řekl Michek.

Potíže tentokrát měl při závodě českého šampionátu v Kaplici.

„Játra a vše ostatní ale regenerovalo rychleji než při prvním incidentu, který byl kritický,“ uvedl třiatřicetiletý motokrosař, jenž loni bojoval o život. „Uvědomujeme si však, že se to podruhé nemělo stát, proto vše řešíme,“ přiznal Michek.

I přes vážné zdravotní trable desátý motocyklista z Rallye Dakar 2021 neuvažoval o tom, že by ukončil závodní kariéru.

„Člověk je někdy na vážkách, ale srdce sportovce se nedá vypnout jako rádio. Potřebuji žít sportem, potřebuji adrenalin. Naplňuji lidi kolem sebe, naplňuje to mě. Dnes je vše nebezpečné. Vím, že ve sportech, které dělám, tomu jdeme malinko naproti, a kdykoliv se může něco stát. Myslím si ale, že osud má každý malinko napsaný. Nechci tomu jít naproti, ale potřebuji život žít, a ne ho prožívat,“ řekl Michek a dodal, že je pro něj důležité, aby si plnil sny.

Rodák z Českých Budějovic si uvědomuje, že v očích veřejnosti může jeho počínání představovat zbytečný risk, sám to ale tak nebere. „Kdybych měl jen sedět doma, tak se protrápím. Pro mě i rodinu by to bylo horší,“ uvedl Michek.

Nyní se v přípravě na start na slavné soutěži snaží pod lékařským dozorem tělo dokonale prověřit. „Jdeme do maximálního zatížení a lékaři sledují, co tělo dělá. A mělo by to vydržet,“ doufal.