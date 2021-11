Stavěli jsme revoluční speciály, tvrdí Koloc před cestou na Dakar

Stejně jako loni bude kamion Tatra krotit Chilan Ignacio Casale, který Dakar vyhrál třikrát na čtyřkolkách. Doplní ho francouzský novic Téo Calvet, mladík z okruhové sestavy Buggyra. Buginu osedlá stejně jako loni nestor Josef Macháček, šestinásobný král Dakaru a loňský vítěz třídy prototypů T3.

„V kategorii trucků bylo hned jasné, že pokračujeme s Ignaciem Casalem. Je velký profík, a co předváděl na testování s novou evolucí vozu, byl úžasný posun a motivace pro všechny,“ vychválil ho šéf.

Už v létě stáj oznámila, že pokračovat nebude jednička Martin Šoltys. „Martin je spolehlivý jezdec schopný podávat vysoce konzistentní výkony na hraně nejlepší desítky. Ale tentokrát jsme stavěli revoluční speciály vyžadující jiný typ jezdce,“ osvětlil Koloc.

Casale si troufá na umístění mezi nejlepšími. „Tatra je kamion, který má šanci uspět. S novými modifikacemi a automatem je to úplně jiná jízda a s podporou týmu si moc věříme. Můj cíl je být do top tři, ale jsem rovnýma nohama na zemi, takže jestli to bude nyní, příští ročník, nebo až ten další, se teprve ukáže,“ pravil chilský dravec, který v minulém ročníku skončil devátý.

Jeho parťák Calvet zaujal nejen na okruzích, ale i během testování v terénu. Už v devatenácti letech se mu plní sen. „Vyrůstat po boku mého otce, pro kterého je motosport, a to včetně Dakaru, denní chleba, to vlastně ani jinak dopadnout nemohlo. Věřím, že jsme připraveni, máme natestováno opravdu hodně, ať už v Evropě, tak i v Dubaji. V letošním roce, zdá se, zatím všechno vychází na jedničku,“ žasne.

O čtyřiašedesátiletém Macháčkovi, který pětkrát ovládl kategorii čtyřkolek, podle Koloce nebylo potřeba ani vteřinu diskutovat.

„Kdybych necítil, že na to máme, tak bych nejel. Po návratu z minulého ročníku jsem poslouchal, jak by bylo dobré skončit na vrcholu, to bych ale nebyl já. Závodit budu, dokud mi budou síly stačit,“ vzkázal Macháček. „Navíc jsme si dali jasný cíl, a to připravit po mém boku mladou generaci závodníků, což je pro mě velká motivace.“

Podle startovní listiny čeká Macháčka pořádný zápřah. „Bude to v naší kategorii pěkně našlápnuté. Startovní číslo se dvěma nulami je vždycky fajn. Budu se snažit si tu volnou stopu užít, co nejdéle to půjde, ale je mi jasné, že mladí vlčáci, hlavně z Red Bullu, po nás půjdou hned po startu,“ odhaduje matador.

Rallye Dakar zahájí 1. ledna prolog v Háilu v Saúdské Arábii. „Letos máme za sebou bezprecedentní přípravu v podobě tří velkých testování v Dubaji a Saúdské Arábii. A ještě v prosinci nás čeká poslední přípravný závod Rally Hail,“ informoval majitel Koloc.

Josef Macháček a jeho buggyna v poušti

Podle konstruktéra Davida Vršeckého je testování v písečných podmínkách obrovský krok ke zlepšení a vývoje všech strojů.

„V kategorii kamionů sázíme na prověřenou techniku Tatry Phoenix a řešíme především lepší rozložení váhy a životnost všech komponentů,“ uvedl Vršecký. „Během celého roku jsme usilovně pracovali také na vylepšení všech vozů Can-Am, které doznaly zásadních změn ve smyslu vyššího výkonu a servisovatelnosti během závodu. Jelikož je Dakar od letošního roku součástí světového šampionátu, je pro nás kategorie T3 prioritou.“