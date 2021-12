Doufám, že bych mohl zazářit. Engel pojede Dakar stylem udělej si sám

Do Saúdské Arábie, kde se nejnáročnější závod světa v poslední době jezdí, tak motocyklista z Jizerských hor vyrazí s jednou malou červenou bednou.

„Mám tam veškerou techniku na motorku. Filtry, rozetu, řetěz, nářadí... prostě věci nezbytně nutné pro opravy. Nikdo z týmu mi během závodu na motorku nesmí sáhnout,“ vysvětluje závodník stáje Orion - Moto Racing Group.

Engel dokázal na Dakaru prohánět i ty nejlepší a dvakrát skončil v první dvacítce. Nejlepšího výsledku dosáhl třicetiletý motocyklista v roce 2019, kdy vybojoval 15. místo. Jeho přechod do třídy bez asistence tak mnohé překvapil.

„Vždycky jsem si to přál vyzkoušet a motorku si servisovat sám. Mám spoustu zkušeností a umím si ledacos opravit,“ říká Engel, který pojede s číslem 21. „Je to nejnižší číslo v téhle kategorii. Jsem zvědavý, jak obstojím. Doufám, že bych mohl zazářit.“

Týmový manažer Ervín Krajčovič připouští, že bude po letech velice zvláštní mít Engela mimo týmové zázemí. „Máme ale ten pocit, že je teď v nejlepším věku se do této výzvy pustit. Milan zná KTM 450 RR jako málokdo ve startovním poli. S jeho rychlostí a navigační zkušeností bude určitě patřit mezi nejlepší jezdce své kategorie a věřím, že nebude daleko ani od jeho výsledků z předchozích let,“ uvedl Krajčovič.

I když bude ostřílený dakarský závodník Engel odkázaný sám na sebe, pořád zůstává plnohodnotným členem týmu, jehož hlavní motorkářskou hvězdou je Martin Michek.

„Milanovi na Dakar připravíme vše stejně tak, jakoby jel s mechanikem a byl s námi pod jedním stanem. Techniku od nás má novou, stoprocentně připravenou včetně upraveného motoru. Jsou díly a komponenty, které pokud zničí, můžeme mu dát,“ ujistil Krajčovič. „U nás je dobrá atmosféra, takže mu budeme především psychickou podporou, což postupem času bude určitě důležité.“

Pro motocyklistu z Josefova Dolu na Jablonecku to bude přes veškeré zkušenosti zcela nový zážitek. Možná bude muset přistoupit k závodění trochu jinak.

„Uvidím, jestli budu muset trochu pozměnit strategii a o něco víc šetřit sebe i motorku. To ale budu zjišťovat za pochodu. Dakarový speciál jsem za svoji kariéru opravoval nespočetněkrát, takže věřím, že si s případnými problémy dovedu poradit,“ popsal Engel. „Důležité bude nedostat se do smyčky, kdy budu hodně opravovat a málo spát. To by mohlo být fatální a hrozilo by, že z nedostatku spánku udělám nějakou zbytečnou chybu.“

Milan Engel se rozhodl startovat v drsné kategorii pro pravověrné dakaristy. Malle moto se jede bez podpory týmu.

Sedminásobný účastník Dakaru věří, že nedávné těžké zranění na Marocké rallye se na něm výrazně neprojeví. „Dva měsíce jsem se soustředil jen na léčbu a už v posilovně zvedám těžké činky. Připravím se, ale ve druhé polovině Dakaru to bude znát. Únava se naskládá. Doufám, že se mi vyhnou mechanické závady,“ přeje si Engel. V posledních dnech už znovu nasedl na motorku a trénuje v písečných dunách v Dubaji.