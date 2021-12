Prokopův dlouhodobý dakarský sen? Proniknout do elitní pětky

Shrek se zvětšil a nabral kila Širší, delší, těžší a především na větších kolech. Na lednový Dakar 2022 se jihlavský jezdec Martin Prokop vydá s novým soutěžním speciálem Ford Raptor RS Cross Country. Nový Shrek Benzina Orlen týmu bude odpovídat požadavkům nové soutěžní třídy T1+. „Největší rozdíl je ve velikosti kol. Ta jsou mnohem větší, než co měla obyčejná T1,“ vysvětluje hlavní novinku Prokop. Původní 16palcová kola s 32palcovými pneumatikami nahrazují 17palcová kola s 37palcovými pneumatikami. „ Už loni nám ta kola připadala veliká, teď jsou prostě obří. Jsou to stejná kola jako na sériovém kamionu,“ vysvětluje s úsměvem devětatřicetiletý pilot. Větší kola a pneumatiky by měly nabídnout lepší komfort soutěžním posádkám. „V nekonečných řečištích kamenů, ve kterých jedete třeba hodinu, malá kola dávala hodně zabrat hlavně nám jako posádce. Museli jsme kolikrát šetřit auto i sebe, abychom vůbec projeli,“ vzpomíná Prokop. Nová kola si vyžádala i další úpravy na voze. „Dali nám delší tlumiče, máme nové poloosy a hnací hřídele, auto má i trošičku lepší vývěsy. Je o 30 centimetrů širší a o 30 centimetrů delší. Takže by mělo mít lepší balanc,“ tvrdí Prokop. „Nevýhoda je, že podle pravidel musí mít vůz o 150 kilo vyšší váhu,“ pokračuje. Otázka zní, jak se nový vůz, který se bude letecky přesouvat do Saúdské Arábie až 18. prosince, bude chovat. „Nikdo jsme s tím autem ještě nejeli, uvidíme, jak se bude chovat,“ přemítá Prokop. „Věřím, že se s ním svezu ještě tady v České republice, abychom ho vůbec vyzkoušeli, jestli všechno funguje. Hlavní testování ale bude dva dny před startem Dakaru, kdy chceme najet co nejvíce kilometrů,“ prozrazuje Prokop. Ke správnému nastavení by měly pomoct zkušenosti, které Prokop celý rok získával ve starém Shrekovi, jenž dostal přezdívku mula. „Máme všechno otestováno na starém autě, jen ta prodloužená délka by nám mohla dělat starosti,“ uvedl pro Garáž.cz inženýr týmu Ivan Matoušek. „Na hledání správného nastavení nemáme moc času. Na Dakaru chce člověk závodit, soustředit se na navigaci. A ne ladit a hledat co nejlepší výkon,“ má jasno Prokop.