Po Dakaru do Nepálu. V cíli rallye jsem měla slzy v očích, říká Olga Lounová

Olga Lounová je typ člověka, který si umí plnit sny. Kromě zpívání se potápí se žraloky, vystupuje hlavou dolů nebo jako navigátorka jezdí nebezpečnou Rallye Dakar. „Počasí bylo hrozné, studený vítr, slejváky... To by člověk v Saúdské Arábii nečekal. Když se ale v dalších etapách jelo víc a víc na jih, tak se oteplovalo a zase nás ničila tropická horka,” vzpomíná. Pokud se jí ale nějaká otázka nelíbí, dokáže se proti ní přísně ohradit. Co chystá teď?