Čachotský před startem play off: Nikoho se nebojíme. Je to pro nás výzva

Před rokem měli jihlavští hokejisté poněkud rozpačitý vstup do play off Chance ligy, ve čtvrtfinálovém souboji s Litoměřicemi byli jen krůček od vyřazení. Nakonec se ale z oprátky dostali a ve finále potom v souboji s Kladnem dokonce sahali po postupu do extraligy...