Rádio Impuls slaví narozeniny speciálním Živáááákem z klubu Doupě

Ti se tentokrát rozhodli pro komorní ladění a jejich společný Živáááák tak bude bez jejich doprovodných kapel, jen s kytarou nebo klavírem v prázdném klubu Doupě.

„Myslet budeme na všechny, kdo nás v rádiu poslouchají a sledují na Facebooku a YouTube Impulsu. Už se nemůžeme dočkat, až budeme zase na koncertech přímo mezi lidmi,“ shrnul za všechny písničkář Voxel, v jehož krátkém programu nebude chybět song V naší ulici, ale zazní i novější kousky či duet s dalším účastníkem Živááááku milionových moderátorů písničkářem Michalem Horákem.

Olga Lounová, která k oslavám přispěje nejen hitem Optimista, bude navíc spolu s Vlastou Korcem provázet mezi jednotlivými koncertními bloky. Spojí se například s Košicemi, kde budou čekat další z party muzikantů kolem Rádia Impuls, jako například Igor Timko z No Name, který nemohl kvůli koronavirovým opatřením přijet do Prahy, a tak zkusí na dálku poslat spolu s klávesákem Zolim z No Name své poselství dobré nálady a naděje.

Kromě večerního Narozeninového ŽIvááááku milionových moderátorů se mohou ve čtvrtek posluchači Impulsu těšit i na vyhlášení Nejoblíbenější písničky posluchačů za rok 2020. Do hlasování, které odstartovalo 1. února bylo nominováno pět hitů: Kapradí od Chinaski; Vánoční, kterou nazpívala kapela Kryštof spolu s Karlem Gottem; píseň Kristýna od Mandrage; Yahoda skupiny Mirai a Tak se nezlob Marka Ztraceného.