Krajčo zase vítězí. Podívejte se na hodnocení českých písní ke koronaviru

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Díkůvzdání

Do kategorie Díkůvzdání bychom mohli zařadit například bojovnou písničku Ladislava Phama, vystupujícího pod jménem Raego, s hostující Olgou Lounovou Nesmíš to vzdát. Bohužel je zahlcená vlasteneckými frázemi o zlých časech, které nás nezničí.

O mnoho lépe dopadl Ondřej Gregor Brzobohatý s Vojtou Dykem a Martou Jandovou v písni Život. Přináší však druhý pochybný aspekt podobných sborových zpěvů, přehnané mudrování a fráze. Z dobré vůle říct co nejvíc a co nejsrdečněji vzniká pravý opak. A jestli si užít Vojtu Dyka, tak raději v novém brilantním duetu Na okamih s Janou Kirschner.

Školení

V kategorii Školení okolo koronaviru na sebe stáhl pozornost Xindl X, který původně na melodii silně připomínající hit Colu, pijeme colu, nazpíval přednášku o domácích politických aspektech právě probíhající pandemie. Po protestu Michala Davida napsal k písni Roušky jinou, bohužel dost nevýraznou hudbu.

S tématem roušek si mnohem lépe poradili Mirai s hostující Nikol Štíbrovou v písni Dej si roušku. Mirai Navrátil znovu potvrdil, že už teď patří do kategorie největších současných hitmakerů. Chytlavá a snadno zapamatovatelná melodie a dobře využitý hlas Nikol Štíbrové podtrhují hlavní poselství, v nichž není prostor na velká a patetická slova. Pozitivní atmosféra činí z písně Dej si roušku jednoho z vítězů koronavirového popového klání.



S rouškou se přihlásil hned na začátku prvních opatření také Pokáč v písni Korona. Jeden z největších současných mistrů rýmů stihl během jedné a půl minuty dát všechny podstatné instrukce, co dělat v době pandemie, a ještě přidat několik vtipných nápadů. Jeho kamarád Voxel v minutovém Koronasongu už je spíš na straně dobré nálady.



Posilující

Zajímavý je i přínos excentrického rapera jménem Kapitán Demo a jeho písně Kdo to má. I on si libuje v ironii, ale ještě víc v brutálním humoru: „Ať už seš v kanclu nebo fabrice/ Může to na tebe skočit jako vopice.“ Právě ten výsměch nemoci, vylepšený výborně slepenou hudbou, má v sobě cosi osvobozujícího.

DJ Rouška alias komik Michal Kavalčík stvořil diskotékově laděnou písničku Karanténa na melodii hitu Macarena. No proč ne? Když to někoho osloví a zvedne mu to náladu, pak i skladba, při níž hudebnímu kritikovi stydne krev, má svůj smysl.



A která je vůbec nejlepší koronavirová píseň? Richard Krajčo vrhl píseň Hned teď (Pojď být světlometem) v syrové podobě na YouTube. Na co v poslední době šéf Kryštofa sáhne, to se mu podaří, a tak je to i v tomto případě. Slib, že všechno se v dobré obrátí, je přesně to, co doba potřebuje. S velkou pravděpodobností právě tahle písnička díky svému univerzálnímu poselství přežije celou krizi a bude fungovat dál. Naživo ji můžete slyšet během Živááááku Rádia Impuls s Richardem Krajčem ve čtvrtek 16. dubna od 17 hodin.