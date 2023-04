Králíci u dědy nesměli dostávat jména, snědli jsme je, vzpomíná Borhyová

„Můj děda choval králíky, takže mám hodně hezkých zážitků. Měla jsem je moc ráda. Vždy jsem se těšila na nová mláďátka. Ráda jsem se s nimi mazlila, ale pak mi bylo hrozně líto, že je sníme. Zakazovali mi, abych jim dávala jména, ale já jsem si je stejně pojmenovávala. Dostávali taková typická česká jména jako Pepíček, Pepík, Péťa či Honzík,“ prozradila Lucie Borhyová.

Moderátorce ale naštěstí nikdy neřekli, kterého z oblíbenců má na talíři, to by podle ní bylo příliš morbidní. „Dědeček ještě měl na zahradě ovečku, ale jiné chovatelské zkušenosti hospodářských zvířat vlastně nemám,“ dodala.

Do Brna s ní dorazili i čtrnáctiletý syn Lucas a sedmiletá dcera Linda. Obě děti mají zvířata rády. „Jsem moc ráda, že se mnou mohli dneska jet, je to tady prostě nádherné. Linduška miluje koně, chce vždycky svézt, když někde jsme. Jezdíme na farmy, kde vždycky jezdí,“ řekla moderátorka.

Ona sama chová k větším zvířatům respekt. „Třeba miluju koně, jsou to nádherná zvířata, ale mám z nich respekt. Vlastně mám obavy, že kůň pozná, že se bojím, a bude si dělat, co chce. Takže si na koně ráda sednu, ale vůbec ne s ledovým klidem,“ přiznala s tím, že doma je spokojená s malým psem.

Martin Kraus, Lucie Borhyová a Olga Lounová na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně (2023)

„Je super, že Lolinka je malinká a můžeme ji vzít s sebou i na palubu letadla, vlastně s námi vždy cestuje. Ona je takový akční pejsek, byla s námi na horách i u moře. Můžeme si ji vzít s sebou do auta i do nákupního centra. S velkým pejskem už by byl problém, když někam cestujeme. Nevím, kdo by nám ho pohlídal, protože nejsme úplně typy, že bychom ho chtěli nechávat v psím hotelu nebo u někoho cizího,“ prozradila Lucie Borhyová.

„Psy miluji a umím si představit, že bych byla třeba psí chovatelkou. Samozřejmě to vyžaduje spoustu času, péče a vlastně i omezení, ale umím si představit, že bych měla třeba chovnou stanici poníků. Nemám s nimi žádné zkušenosti, ale líbilo by se mi to,“ dodala.