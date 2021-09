Odmalička jsme napojeni jeden na druhého, říká elektronická dvojka Bratři

Jakými kapelami nebo projekty jste oba prošli, než jste začali fungovat jako Bratři?

Po gymplu jsme šli na konzervatoř – obor bicí nástroje. To máme oba vystudované pod vedením prof. Pavla Razíma. Při studiu jsme každý měli pár kapel. V podstatě jsme si prošli různými žánry jako pop, rock, reggae, ska a electropop. Hráli jsme s Cocoman, The Roads, Cartonnage, Sabinou Křovákovou, Davidem Deylem nebo Olgou Lounovou. Chtěli jsme nasbírat co nejvíce zkušeností, tak jsme vždy šli do všeho.

Na jaké muzice jste vyrůstali?

Na starých deskách U2 nebo R.E.M., Pearl Jam, Stinga, New Order, Depeche Mode. Hodně se nám líbil i Miles Davis, Max Roach a latinsko-americká hudba. Na konzervatoři jsme byli hodně ovlivněni klasickou hudbou, protože jsme hráli v orchestru. Vždycky nás ale hodně bavily syntezátory.

Hodně jsme si k poslechu vybírali muziku podle bubeníků, kteří v dané kapele hráli. Co se týče hudebních stylů, bylo to pestré období, za které jsme rádi a čerpáme z něj dodnes. Na konzervatoři jsme začali oba dva hrát v kapele Cartonnage, která byla hodně elektropopová, a od té doby v tom jedeme naplno.

Funguje mezi vámi při tvorbě hudby bratrské pojítko?

Odmalička jsme napojeni jeden na druhého. Během hraní a skládání ve studiu se z toho snažíme vytěžit maximum. Prostě mezi námi funguje něco ve vzduchu, co nejde dost dobře popsat. Při živém vystupování na sebe nemusíme kolikrát ani koukat, všechno maká v jeden neskutečný proud energie.

S jakými ambicemi jste přistupovali ke své první dlouhohrající desce?

Two Minds je náš pohled na svět elektronické hudby, na kterém pracujeme roky. Takhle nás elektronika baví a hodně jsme vycházeli ze živého hraní. Během koncertu poznáte hned, zda ta která skladba funguje, nebo ne. Snažili jsme, aby tracky měly nějaké pojítko a fungovaly mezi sebou. Důležité je také pořadí skladeb. Zvukově jsme hodně čerpali z našich syntezátorů, které celému albu daly barvu. Používáme převážně analogové vybavení a staré vintage synthy. Některé zvuky jsme přehrávali, dokud jsme necítili, že je vše na svém místě.

Kdo kromě vás se na Two Minds podílel?

Renomovaný německý producent Hannes Bieger, které ho jsme oslovili kvůli mixu. Produkci si sice řešíme sami, potřebujeme ale někoho, kdo naše věci umí zvukově posunout ještě dál, což byl právě Bieger. Skvěle jsme si s ním rozuměli, dokonce nám dohodil label legendárního DJe Carla Coxe Awesome Soundwave. Natočili jsme pro něj pár živých videí a jsme s ním v kontaktu. Kdo ví, co to do budoucna přinese.