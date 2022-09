„Svatej“ Jágr otevřel vyprodaný stadion, mluvil o zázraku a popíchl Pardubice

Za aplausu diváků. Favorizované Pardubice doma před napěchovanými tribunami, které vyprodalo 5 200 diváků už dva dny předem, v pátek mučili, byť nakonec ztroskotali 4:5 v prodloužení.

„Musíme to ještě vyladit. Ale když budeme hrát takhle, můžeme porazit každého,“ cítí útočník Albert Michnáč.

Jágr byl tentokrát za nehrajícího majitele, ještě potřebuje potrénovat, než se vrhne na led. Zatím k fanouškům promlouval při předzápasové slávě z pódia, odkud je předtím žhavila Lounová.

Zpěvačka Olga Lounová při předzápasovém programu před nově zrekonstruovanou halou Kladna

„Diváci tady byli vždycky skvělí. Nic lepšího jsme si nemohli na první zápas přát, než že sem přijede tým, který si myslí, že stoprocentně vyhraje extraligu,“ rýpl si pobavený Jágr do Dynama a své věrné rozesmál.

Loňskou sezonu strávilo Kladno v chomutovském azylu, teď jeho zimák září novotou. Město přestavba stála zhruba 470 milionů korun, víc než 138 milionů získá zpět od Národní sportovní agentury. Nová je střecha, kvůli které rekonstrukce začala, ledová plocha, mantinely, sedačky, kostka a plno dalších věcí.

„Když má Kladno rolbu na elektřinu, to jsme hodně daleko!“ žasl Milan Nový, legenda kladenského a československého hokeje, taktéž pozvaný na pódium. „A to světlo! Když to vidím, tak my hráli skoro za tmy.“

I Jágr si užíval pohled na modro-bílý stadion, když přišel mezi natěšené příznivce. „Čekal jsem na novou halu hrozně dlouho, řekl bych dvacet let, někteří ještě déle. Je perfektní. Už tady nebude zima, ale teplo,“ nadchlo hokejovou ikonu. „Líbí se mi kombinace nového a starého. Základy zůstaly stejné, je to pořád ten náš zimák. Ale přibyly komfortní věci, protože doba jde dopředu. Diváci žádají víc a víc. Věřím, že si přijdou na své. Oni i my všichni,“ povídal pak Jágr i novinářům.

Majitel a hokejový útočník Jaromír Jágr při předzápasovém programu před nově zrekonstruovanou halou Kladna

Těsně před zápasem vjel na led maskot a přivezl zlatý klíč, který kladenský primátor Milan Volf na červeném koberci předal Jágrovi. Ve chvíli, kdy pod kostkou vyšlehly bengálské ohně.

„Stadion je první krok. Pak záleží na nás. Musíme hrát atraktivní hokej, abychom sem donutili fanoušky chodit, aby nám fandili. Abychom z toho udělali staré Kladno, které jsem zažil jako dítě,“ zasnil se Jágr. „Kdokoliv věděl, že to tady bude mít těžké, ještě než přijel k letišti. Bývalo tu osm tisíc lidí. Snad se k té podpoře vrátíme.“

Po prvním zápase se zdá, že ano, tribunami se valila i mexická vlna. Vadil jen ztracený náskok a pardubický obrat z 2:4 i díky vyrovnání při hře bez brankáře. „Když vy fanoušci zůstanete s námi, můžu vám garantovat, že uděláme všechno, aby se predikce posledního místa nikdy nenaplnily,“ vzkázala slavná osmašedesátka.

Kotel Kladna slaví gól v nově zrekonstruované hale.

Po perném měsíci, kdy přestavba finišovala, si Jágr odfoukl: „Jsou to stresové situace, ale mám okolo sebe kolektiv skvělých kluků. Kdyby někdo ukázal video, jak to tady vypadalo před měsícem, málokdo by řekl, že hala bude, aby se hrál hokej. Je zázrak, že se bavíme a připravujeme se na utkání. Je to všechno skvělé!“

A skvělý byl, navzdory porážce, i výkon Kladna. Jágr je spokojený s kádrem, který poskládal. „Kdybych spokojený nebyl, jsem momentálně na telefonu. Našim hráčům věřím. Jedna věc je představa, druhá realita. Musíme tomu dát chvíli, než si to sedne. Pokud to nebude takové, jaké očekávám, musí přijít změny. Chceme se pořád zlepšovat.“

Páteční entrée do nového ročníku extraligy ukázalo, že Rytíři na nejlepší stačí. I díky bouřlivým fanouškům v zádech a stadionu zářícímu novotou.