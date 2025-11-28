Ivan Bednárik

Končící šéf slovenského správce železnic je pravděpodobným ministrem dopravy v nové vládě. Zkušenosti má i s managementem českých vlaků. Na post ho navrhlo hnutí SPD.
Ivan Bednárik | foto: Tomáš KristMAFRA

Ivan Bednárik se narodil 16. ledna 1975 na Slovensku. Má titul MBA – vystudoval management na NSW Business College v australském Sydney. Vzdělání si později doplnil na pražském Central European Management Institute.

Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Bednárik je kandidátem vznikající koalice na post ministra dopravy. Na funkci ho jako nestraníka navrhlo hnutí SPD, pod nějž má resort spadat. Hnutí již dříve oznámilo, že křesla ve vládě hodlá obsadit odborníky.

Dosavadní kariéra

V politice se dosud nijak neangažoval, nicméně s organizací dopravy má zkušenosti. Od poloviny května 2025 stojí v čele státní společnosti Železnice Slovenskej republiky, která je správcem drážní infrastruktury.

Koncem listopadu 2025 v souvislosti s nominací na ministerskou funkci oznámil svou rezignaci na post generálního ředitele ŽSR.

V dopravě už třicet let

V manažerských pozicích firem zaměřených na přepravu se pohybuje od poloviny 90. let. Od roku 1995 působil v manažerských pozicích několika firem zabývajících se obchodem a spedicí, mimo jiné ve firmě Regina Slovensko, která obchodovala se surovinami ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Před nástupem do čela ČD Cargo byl členem představenstva a obchodním ředitelem slovenské Express Group, která spadá do skupiny firem kolem významného slovenského podnikatele Alexeje Beljajeva.

Od listopadu 2014 do prosince 2020 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem nákladního dopravce ČD Cargo. Pod jeho vedením firma prošla restrukturalizací a začala s expanzí do zahraničí.

V roce 2020 se stal generálním ředitelem její mateřské společnosti České dráhy. Jako krizový manažer měl firmu provést náročným obdobím pandemie covid-19 a poklesu počtu cestujících. Na funkci rezignoval v únoru 2022, poté působil jako poradce slovenského ministra dopravy, svého předchůdce v čele ŽSR Alexandera Saka.

