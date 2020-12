České dráhy počítají ztráty. Kvůli nízké poptávce budou tratit až pět miliard

„Jde zatím o hrubý odhad,“ upozornil mluvčí Českých drah (ČD). Nejcitelnější je výpadek tržeb z jízdného. Například během jarní krize spadla poptávka cestujících oproti normálu na desetinu. Na podzim je zájem proti běžným počtům zhruba na pětině až čtvrtině.

Dráhy proto zrušily na jaře i na podzim desítky spojů. S tím jsou spojeny i nižší úhrady od objednatelů dopravy. Vzrostly navíc i některé další výdaje. Podle společnosti se podařilo podniku snížit některé náklady, zdaleka to ale nevystačí na alespoň částečné pokrytí ztrát z jízdného. Dráhy tak upravily svůj dřívější odhad, kdy na začátku podzimu očekávaly letošní ztrátu kolem tří miliard korun.



Ztrátu drah příliš nesníží ani plánovaná podpora státu. Ministerstvo dopravy chce rozdělit 400 milionů korun mezi dopravce za linky, které si u nich objednává. Většinu z těchto peněz by měly dostat právě dráhy. Vedle toho chce stát komerčním dopravcům odpustit dvě třetiny z letošních poplatků za užívání železnice. V případě Českých drah by to znamenalo slevu kolem 80 až 90 milionů korun.

Změny ve vedení

Současná krize už vedla ke změnám ve vedení státního dopravce. Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem podniku se na začátku prosince stal tehdejší šéf ČD Cargo Ivan Bednárik. Nahradil Václava Nebeského, který se přesunul na post místopředsedy představenstva. Ministr dopravy Karel Havlíček krok odůvodnil nutností posílení finančního řízení společnosti v době krize. Nebeský podle něj nebyl typickým krizovým manažerem.

Velké ztráty evidují i ostatní dopravci, často v řádech vyšších stovek milionů korun. Leo Express nyní vyzval stát k větší podpoře dopravců, dosavadní je podle firmy nedostatečná. Dopravci navíc očekávají, že situace se bude s dalším zpřísněním vládních omezení dále zhoršovat.