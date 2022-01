Soukromníci se spojili s Českými drahami. Chtějí silnější hlas při řešení výluk

Příkladem nezvládnuté výluky je například rekonstrukce hlavního koridoru mezi hlavním městem a Ostravskem. „O půl hodiny déle se jezdí z Prahy do Ostravy než před dvěma nebo deseti lety kvůli rekonstrukci úseku Kolín–Poříčany. Tato rekonstrukce se přitom připravovala dlouho. My jsme říkali, že musí se zahájit, až bude připravena objízdná trasa. Ty existují dvě, ale ani za ty roky se to nezvládlo,“ uvedl zástupce společnosti RegioJet v nově vzniklém spolku Jiří Schmidt.

Podle generálního ředitele Českých drah a zároveň místopředsedy spolku Ivana Bednárika ale není hlavním cílem boj proti Správě železnic. Problémy se špatnou koordinací oprav totiž přesahují Českou republiku. „Podnikáme v mezinárodní dopravě a koordinace výluk v ní je čisté zoufalství,“ uvedl šéf národního dopravce. Dodal, že diskuse o koordinaci oprav na totožných mezinárodních tratách mezi Českem, Německem a Polskem vázne.

Dalším z důležitých důvodů, proč se konkurenti na české železnici spojili, je efektivnější plánování investic do železnice. „Chceme ovlivňovat miliardy, které do železnice jdou. Za každou miliardu chceme vidět, čeho se cestující dočká. My vidíme, že se ničeho nedočká,“ uvedl šéf českého zastoupení společnosti Arriva Daniel Adamka. Podle něj dopravci i lidé dokážou pochopit, že během rekonstrukcí budou jezdit déle nebo náhradní dopravou, po dokončení rekonstrukcí ale požadují zkrácení dojezdových časů nebo spolehlivější dopravní cestu.

Plánování ETCS musí zohledňovat dopravce

Svaz osobních dopravců dále plánuje mluvit i do plánů na budoucí zabezpečení železničních tratí. V této oblasti stát prakticky spoléhá výhradně na jednotný evropský zabezpečovací systém ETCS. Ten podle aktuálních plánů nemá být zaveden pouze na páteřních tratích, ale i na řadě regionálních tratí. Moderní zabezpečovací zařízení má ale problém v příliš vysoké ceně.

„Vozidla jednotlivých dopravců mají různé stáří, různou technickou úroveň a ne do všech půjde ETCS namontovat. Proto stát musí akceptovat podmínky a situaci osobních dopravců, a ne od stolu říct do této stanice vás nepustíme,“ uvedl ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Pokud se dopravcům podaří uspět v těchto jednotlivých problematikách, předpokládají, že se v dohledné době podaří dosáhnout pětiprocentního růstu počtu cestujících na tuzemské železnici. „Ta má v rámci jednotlivých druhů dopravy pouze devítiprocentní podíl a Česko tak ve využití železnice významně zaostává za zeměmi západní Evropy,“ dodal výkonný ředitel Petr Moravec.