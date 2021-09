Správa železnic dostane přidáno tři miliardy korun

Celkem správce kolejí na letošní rok zatím dostal 57 miliard korun, což je mix prostředků ze státní kasy a evropských příspěvků z různých dotačních programů. Přestože se obvykle většina faktur sejde k proplacení ke konci roku, letos už má správce kolejí z těchto peněz vyčerpáno zhruba 58 procent.

Hladký průběh výstavby tak musí podle resortu dopravy zabezpečit další navýšení rozpočtu s tím, že většina peněz půjde do takzvaných investičních akcí, tedy do nové výstavby. „V průběhu měsíce září a října 2021 by měl být rozpočet Správy železnic navýšen celkem o tři miliardy Kč, z toho 2,5 miliardy bude určeno na investiční akce,“ uvedl mluvčí resortu František Jemelka.

Není to zdaleka první navýšení peněz, kterého se tuzemskému správci kolejí a investorovi do železniční sítě letos dostalo. Původní návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) počítal pro železnice s částkou necelých 54 miliard korun. Šlo přibližně o stejné peníze, jaké se na tuzemské železnici prostavěly vloni, ale o deset miliard korun více než v roce 2019. I s nynějšími avizovanými miliardami navíc tak rozpočet Správy železnic překročí sumu šedesáti miliard korun.

Rozpočet na hraně možností

Nenasytnost železniční výstavby na nedávné železniční konferenci komentoval i ministr dopravy Karel Havlíček. „Pan ředitel (Jiří) Svoboda je lehce nespokojen, i když jsme rozpočet Správy železnic navýšili o 30 procent,“ uvedl šéf resortů dopravy a zároveň průmyslu. Podle něj už je v současnosti český stát na hraně toho, co si může dovolit investovat.

Kromě nynější modernizace stávající konvenční železniční sítě, která sestává z navyšování rychlosti na chybějících úsecích tranzitních koridorů s elektrizací doposud neelektrifikovaných tratí totiž čekají českou železnici další miliardové výdaje s výstavbou vysokorychlostních tratí a zaváděním jednotného evropského zabezpečovače ETCS.

Jen samotná výstavba rychlotratí, která podle dřívějších odhadů Česko vyjde na zhruba 650 miliard korun, vyžaduje podle Správy železnic roční investice ve výši 40 miliard korun. Dalších sto až 120 miliard pak stát a dopravci utratí za vybavení tratí i vlaků novým zabezpečovačem.

Aktuálně rekonstrukcí prochází například trojice tratí v hlavním městě. Jde o úseky mezi Smíchovem a Černošicemi, část trati z Vysočan do Mstětic nebo úsek z Hostivaře k Vinohradským tunelům. Na trase směrem k Českým Budějovicím pak dále stavaři modernizují úseky u Votic a Soběslavi. Rekonstrukcí rovněž prochází železniční uzel v Pardubicích nebo se dokončuje elektrizace a zrychlení trati mezi Olomoucí a Uničovem.

Zatímco v silniční výstavbě se v posledních letech podařilo významným způsobem srazit konečné ceny stavebních zakázek, a státu se tak daří platit o několik desítek procent méně, než jaké jsou ceny spočítané projektanty, na železnici toto neplatí.

Důvodů je podle stavebních firem více, hlavní vliv má ale například to, že velká většina staveb je na existující síti a jsou buď prováděné za provozu, nebo je zde kvůli omezení výluk tlak na co nejrychlejší ukončení stavebních prací.

„Nemůžeme používat velkokapacitní bagry nebo velkokapacitní auta. Jsou to menší stroje, což je nákladnější. Některé stroje musíme zdvojovat pro případ, abychom kvůli nějakému výpadku práce nezastavovali,“ uvedl Martin Havelka, předseda představenstva stavební společnosti Enteria, která se podílí například na zmiňované rekonstrukci v Pardubicích.

Zatímco na rekonstrukci D1 se kvůli uzávěře sleduje každá demolice mostu, na železnici je takovýto stavební postup naprosto běžný.