Jak se vyhnout železničním nehodám. Vláda hledá způsob, jak bezpečnost zlevnit

Hlavním cílem evropského zabezpečovače ETCS je propojit koleje po celé Evropě tak, aby po hlavních tazích mohly jezdit vlaky dopravců bez ohledu na hranice a lokální zabezpečení. Česko se ale po sérii nehod z roku 2020 rozhodlo toto zařízení rozšířit po celé síti. Nový zabezpečovač by řadě železničních nehod dokázal předejít, je ale pro provoz mimo hlavní trasy neúměrně drahý.

Už v první základní fázi umí ETCS přijímat informace o poloze vlaku prostřednictvím takzvaných balz, které jsou umístěné v kolejišti, a dokáže tak kontrolovat například projetí návěstidla na znamení stůj.

Druhá úroveň už umožňuje předávat mezi jednotkou ve vlaku a infrastrukturou podél trati více informací. Umožňuje například hlídat rychlost vlaků nebo plně nahradit fyzická návěstidla tím, že informace z nich přenáší strojvedoucímu přímo do kabiny.

Plošné zavedení je drahé

„ETCS je jistě dobrá cesta na některých tratích, ale rozhodně není správná úvaha, že by se mělo zavádět plošně,“ řekl MF DNES hejtman libereckého kraje a zároveň šéf dopravní komise Asociace krajů Martin Půta. Kraje proto vládu vyzvaly, aby plán na rozšíření ETCS ještě přehodnotila. „Například na trase Liberec–Jablonec–Harrachov, kde mám jednokolejku, kterou nikde nekříží žádná jiná trať, je zavádění celoevropského zabezpečovače za každou cenu nesmysl,“ dodal hejtman.

Náklady na modernizaci vozidel vyčíslil například Středočeský kraj. Podle něj vyjde zavedení ETCS spolu se zavedením bezemisních autobusů krajskou kasu na 1,5 miliardy ročně. Tím se roční útraty za dopravní obslužnost kraje vyšplhají na sedm miliard korun.

Vybavení zejména starších motorových vlaků palubním zařízením ETCS totiž může vyjít na více než deset milionů korun a řada dopravců tak poukazuje na to, že tím mnohdy překračuje zbytkovou hodnotu samotného drážního vozidla. Náklady to ale představuje i pro stát.

„ETCS nás nemine. To je trend, který je neměnný a který nás do roku 2030 bude stát zhruba sto miliard korun na infrastruktuře a dalších 20 až 30 miliard korun půjde do vlakových souprav, což budeme muset rovněž spolufinancovat,“ uvedl vloni tehdejší ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

V jeho koncepci se počítá se zabezpečením zhruba 5 400 kilometrů tratí tímto systémem do roku 2030. Během dalších deseti let to pak bude ještě čtyři tisíce kilometrů. V plánu je tak zavedení ETCS byť v zjednodušené verzi i na tratích, na nichž nedávno Středočeský kraj přestal objednávat pravidelnou osobní dopravu.

Budeme hledat cenově dostupnější řešení pro regionální tratě, aby to zároveň neznamenalo zdražení železnice jak pro kraje, tak pro cestující. Martin Kupka Ministr dopravy

Na rozdíl od předchozího kabinetu, který alespoň navenek deklaroval, že peníze nejsou problém, se nynější vláda Petra Fialy zaklíná šetřením. Přestože velkou část nákladů na vybavení vlaků i tratí zabezpečovačem ETCS může být financována z evropských peněz, zbývající miliardy bude muset doplatit stát. Například při nutných dotacích na nákup vlakových jednotek ETCS půjde podle Plánu moderního zabezpečení české železnice ročně o stovky milionů korun.

Ke zhruba devíti miliardám korun z EU tak bude Česko doplácet takřka šest miliard.

O tom, že bude nutné zohlednit i cenu bezpečí na železnici, už mluví i nové vedení ministerstva dopravy. „Budeme hledat cenově dostupnější řešení pro regionální tratě, aby to zároveň neznamenalo zdražení železnice jak pro kraje, tak pro cestující,“ uvedl nový ministr dopravy Martin Kupka. Takovéto řešení ale neznamená upuštění od ETCS, ale vytvoření zjednodušené a lacinější varianty zabezpečovače.

Existuje levnější varianta

Takovýmto technickým řešením se v Česku zabývala společnost AŽD, nyní ale na něm pracovat přestala. „Do doby, než padne rozhodnutí, že zjednodušené řešení ETCS lze instalovat na naši železniční síť, nemá smysl do konkrétních řešení investovat peníze a čas,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Dlabaja. V minulosti takto firma vyvinula zařízení Radioblok, které, přestože bylo schválené, se právě kvůli úvahám o­ ETCS přestalo zavádět.

Zjednodušené ETCS by podle odhadů AŽD mohlo snížit náklady na vybavení tratí zhruba na polovinu a cenu vozidlové jednotky dokonce desetkrát.