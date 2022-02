Stát slíbil dopravcům úlevy a ty nepřišly. Úředníci nevyjednali podmínky

Situace je o to nepříjemnější, že výpadek peněz přichází v době, kdy kvůli koronaviru klesly tržby z jízdného zhruba o třetinu. „Je to velký problém. U nás to představuje 20 milionů korun, které hrozí, že nám budou chybět,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

Zrušení nebo odklad úlev pouze v městské dopravě představuje asi 300milionový výpadek. Z toho zhruba polovina připadá podle výkonného ředitele Sdružení dopravních podniků Martina Chvala na pražský dopravní podnik. Další stamiliony budou chybět na účtech železničních dopravců. Ale problém se netýká jen osobní přepravy.

Úlevy se měly vztahovat také na nákladní dopravce na železnici. Stát jim chtěl prostřednictvím těchto „odpustků“ srovnat pozici s kamionovou konkurencí, která z logiky věci na solární elektrárny a větrníky rovněž nepřispívá. „Zákon schválila Poslanecká sněmovna a Senát, podepsal ho prezident a stejně fakticky neplatí,“ řekl MF DNES výkonný ředitel sdružení Žesnad Oldřich Sládek.

Souběžně s loňským schválením zákona totiž ministerstvo průmyslu opomnělo poslat do Evropské unie takzvanou notifikaci. A právě posvěcení, že energetický odpustek nebude zavdávat obavy z poskytování nedovolené státní podpory, nyní začal vyžadovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Zákon platí od 1. ledna 2022, nicméně musíme respektovat právní názor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Energetického regulačního úřadu a ministerstva průmyslu, které mají na starosti výklad pravidel hospodářské soutěže v energetice. Proto ministr dopravy rozhodl dle principu právní jistoty, abychom převzali iniciativu, a urychleně požádali Evropskou komisi o souhlas (notifikaci),“ řekl MF DNES mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Urychlená žádost nicméně nebude tak rychle vyřízená, přinejmenším to potrvá několik měsíců. Nyní resort dopravy připravuje žádost na vládu, aby mohl za dopravce s Evropskou komisí komunikovat sám místo ministerstva průmyslu, které má oblast energetiky v gesci.

„Počítáme s tím, že do půl roku by měla Česká republika stanovisko sdělit a poplatky by se měly dopravcům, kteří je uhradili v období po 1. lednu 2022, vracet,“ uvedl Jemelka.

Přišlo to bez varování

Dopravci na rozdíl od úřadu optimističtí nejsou. Podle Chvala bude úspěch, když se svolení Evropské komise podaří získat alespoň do konce roku. Část z nich se obává i toho, zda stát bude moci peníze ze zaplacených poplatků vracet.

Hlavním problémem, který komplikuje práci především nákladním dopravcům, je skutečnost, že informace o neplatnosti úlev přišla bez varování. „Nemohu mluvit za celý sektor, ale obávám se, že nikdo toto nemá promítnuté v cenách,“ řekl MF DNES předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

Trh železniční dopravy totiž není monopol. Dopravci nemohou přijít za klienty a cenu přepravy jen tak skokově zdražit. V takovém případě by klienti začali zboží vozit v kamionech. Předseda představenstva největšího nákladního dopravce na tuzemské železnici proto doufá, že se ministerstvu dopravy podaří zajistit notifikaci slev co nejdříve a že budou peníze vypláceny retrospektivně.

Spor o poplatky za obnovitelné zdroje v železniční dopravě se řeší intenzivně nejméně od roku 2016. Podporovatelé novely zákona v česle s Martinem Kolovratníkem (ANO) ji museli prosadit proti strážcům národní pokladny i resortu průmyslu, který z vybraných peněz dotuje výrobce obnovitelné energie. Loňské nadšení ze změny, od které se původně očekávalo, že kompenzuje letošní nárůst cen energií, tak nyní během chvilky zcela vyprchalo.