Dráhy testují nové nízkopodlažní vlaky, pomohou postiženým

„Na přání regionů jsme objednali výrobu 31 dvouvozových jednotek a připravujeme objednávku dalších až 29 třívozových souprav. Přibližně 65 procent podlahové plochy v těchto vlacích je nízkopodlažní,“ říká člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Jiří Ješeta.

Podle něj první nové vlaky už od poloviny roku 2021 obslouží zrychlenou linku z Plzně do Mariánských Lázní, Chebu a Karlových Varů, kde je už v provozu řada bezbariérových nádraží.

„České dráhy se věnují odstraňování bariér dlouhodobě. Zatímco před 10 lety jsme měli přibližně 350 bezbariérových vozidel a vypravovali jeden a půl tisíce bezbariérových spojů, v roce 2020 je to více než 600 bezbariérových vozů a jednotek. Při standardním provozu bez omezení z důvodu pandemie nabízíme přes 5 000 bezbariérových spojů každý den,“ dodává Ješeta.



Další dvouvozové jednotky zamíří například na linku Klatovy – Plzeň – Beroun, na tratě vycházející z Českých Budějovic a na Vysočině třeba mezi Žďárem nad Sázavou, Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Začátkem roku 2023 vyjedou také první třívozové jednotky RegioPanter na tratě kolem Ostravy a dále je České dráhy plánují nasadit na elektrifikované tratě v Olomouckém kraji.

V případě dohody kraje a národního dopravce obslouží RegioPanteři spoje od Koutů nad Desnou, přes Šumperk, Zábřeh na Moravě a Olomouc až do Nezamyslic a zamíří pod Beskydy do Vsetína a také na nově elektrifikovanou trať z Olomouce přes Uničov do Šumperka.

„Tyto nové vlaky splňují záměry naší dlouholeté spolupráce s Českými drahami, protože jedním ze základních pilířů je rozšiřovat park bezbariérových vozových jednotek tak, aby byly uzpůsobeny nejen pro cestující na vozíku, ale také pro lidi nevidomé či neslyšící,“ říká předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.

Kromě toho, že jsou nové vlaky nízkopodlažní, mají ve výbavě například i i dálkově ovládané dveře obsluhované slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem pro nevidomé a slabozraké.

„S Českými drahami spolupracujeme také v oblasti rekonstrukce vozů. Vagony jsou upravovány tak, aby byly vhodné pro přepravu lidí s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrhujeme nezbytné úpravy a kontrolujeme, zda vše odpovídá původnímu zadání. Takto jsme již společně rekonstruovali téměř stovku vozových jednotek,“ dodává Krása.

Národní rada spolupracovala s Českými drahami také na objednávce přepravy zdravotně postižených. Dráhy tak mohou konkrétnímu cestujícímu na vozíku přistavit v určený čas bezbariérový osobní vůz, případně vagon, u kterého je možné použít zdvihací plošinu. Tento systém pomohl zvýšit počet cestujících se zdravotním postižením ve vlacích až na dnešních přibližně deset tisíc ročně.