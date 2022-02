Na České dráhy budou dohlížet ekonom Zámečník a propagátor rychlotratí Šlegr

Právě tato jména by měl během středy podle informací MF DNES jmenovat řídící výbor, který v Českých drahách zastupuje stát jako jediného akcionáře. V kontrolním orgánu by tak měli nahradit Jana Vrátníka a Vojtěcha Kocourka. Třetí židle v kontrolním orgánu byla neobsazená poté, co na post předsedy dozorčí rady v polovině prosince rezignoval bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka.

Dozorčí rada je šestičlenný orgán, který schvaluje podnikatelský plán státem vlastněného dopravce a rozhoduje i o složení managementu drah. Jeho součástí jsou kromě nominantů majitele, tedy ministerstva dopravy, i dva zástupci zaměstnanců z řad odborových centrál.

Změna v dozorčí radě není první personální změnou, která se udála po výměně ministra Martina Kupky z ODS po mnohaletém působení ANO na dopravním resortu. Politickým náměstkem nového ministra stali starosta Všerub na Domažlicku Václav Bernard a někdejší šéf poradců Petra Nečase Tomáš Vrbík.

Právě s Vrbíkem se do nedávna počítalo i v kontrolním orgánu Českých drah. Podle zdrojů MF DNES seznámených s vyjednáváním o novém složení rady ale nabídku odmítl a místo něj bylo místo nabídnuto Zámečníkovi.

Podle zákulisních informací jsou změny v dozorčí radě signálem ke změnám v představenstvu Českých drah. Očekává se i výměna generálního ředitele Ivana Bednárika, kterého do vedení dopravce přivedl po vypuknutí pandemie koronaviru exministr Karel Havlíček jako krizového manažera.

Ten nyní před případnou obměnu vrcholného managementu drah varuje. Podle něj stále není po předloňském propadu hospodaření způsobeném odlivem cestujících v důsledku karantén hospodaření dopravce zcela ozdravené. Výměna vedení pak není v této situaci dobrým signálem pro banky nebo ratingové agentury.