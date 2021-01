České dráhy udržely v Olomouckém kraji monopol, získaly i elektrické vlaky

Takzvaný soubor Elektrická síť – střed a nová infrastruktura je v dopravní branži považován za jeden z vůbec největších a nejlukrativnějších. ČD podle smlouvy na těchto tratích najezdí čtyři miliony vlakokilometrů ročně. Svým objemem tak elektrická síť výrazně přesahuje velikost motorových souborů Sever a Haná, které dopravce získal již v roce 2019.

Smlouvu podepsali minulý týden hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN) a nový předseda představenstva a generální ředitel Ivan Bednárik. Pro ČD se tím završila cesta k získání kontroly nejen nad svazkem v hodnotě několika miliard korun, ale také k potvrzení vlády nad železnicí v Olomouckém kraji.

Provoz na elektrické síti získaly ČD již v roce 2019, platnost smlouvy končí příští rok. Nový kontrakt vyprší až v roce 2032.

„Tato smlouva je za dobu našeho působení na kraji největší a pro občany nejvýznamnější,“ uvedl při podpisu Suchánek. Ročně kraj podle smlouvy zaplatí dopravci téměř miliardu.

„Vynaložíme zhruba 960 milionů korun ročně,“ sdělil náměstek pro dopravu Michal Zácha (ODS). Od této částky se posléze odečte výše tržeb z jízdného.

Slib v rámci motorových tratí dopravce dosud nesplnil

Zácha tvrdí, že při vytváření smlouvy kraj dbal na to, aby v ní byly dostatečně řešeny případné sankce za její nedodržování. Smlouva vznikala ještě za předchozího vedení kraje koalicí ANO, ČSSD a ODS, které uzavíralo smlouvy s ČD v minulosti a přitom čelilo kritice, že vychází dopravci až příliš vstříc.

O krajské koleje totiž již od roku 2017 projevoval aktivní zájem i Leo Express (LE), jednání se účastnila také Arriva. Podle dobře informovaného zdroje MF DNES však Olomoucký kraj příliš netlačil na vytváření konkurenčního prostředí, především pak u motorových tratí.

Zástupci LE tvrdili, že s krajem jednali, ale ten vycouval poté, co na začátku roku 2018 došlo ke změně v autobusové dopravě, což způsobilo značkou nevoli cestujících.

Tehdejší náměstek pro dopravu Jan Zahradníček z ANO zase tvrdil, že Leo Express mimo jiné nedodal různé garance požadované krajem.

„Chtěli jsme garance kolem záložních vozidel, kolem prodeje jízdenek a kolem oprav vozidel. To nám spolehlivě nedoručili,“ uvedl v minulosti pro MF DNES Zahradníček. Leo Express se bránil, že takové požadavky nikdy neobdržel.

ČD tehdy motorové tratě získaly i díky příslibu nasadit dvanáct modernizovaných souprav Stadler. Doposud však zprovoznily pouze část z nich a teprve loni v listopadu se podařilo ČD najít firmu, která vlaky zmodernizuje.

Sankcí ze strany kraje se ČD nedočkaly, jelikož harmonogram nasazení vlaků nebyl součástí smlouvy. Kraj nakonec snížil alespoň kompenzace za obsluhu z 680 na 640 milionů za minulý rok.

Na tratě vyjede 27 nových souprav za čtyři miliardy

Značný zájem pak LE projevoval právě o elektrickou síť. Původně kraj na tento soubor vypsal nabídkové řízení, to ale později změnil na přímé zadání s tržními konzultacemi – stejně jako tomu bylo u motorových tratí. LE nakonec nabídku v rámci tržních konzultací nepodal, stejně jako Arriva.

Leo Express to zdůvodňoval tím, že kraj nastavil příliš krátké lhůty na vypracování dokumentace a také na nasazení požadovaných nových vlaků. ČD uváděly, že se setkaly i s kratšími lhůtami.

Kraj tedy nakonec uzavřel smlouvu s Českými drahami, které se zavazují na elektrické tratě dodat 27 moderních vlakových souprav.

„Je to rekordní číslo v rámci všech krajů. Elektrické jednotky RegioPanter, které jsou nyní ve výrobě, splňují veškeré parametry pohodlného cestování 21. století,“ uvedl generální ředitel Bednárik.

Soupravy dopravci dodá konsorcium Škoda Transportation a Škoda Vagonka ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. O výrobu vlaků pro ČD měly podle webu Zdopravy.cz zájem také francouzský Alstom a španělská společnost CAF, ty nakonec v tendru neuspěly.

„Je to český výrobek, který budeme nasazovat, a je to to nejkvalitnější co se v Evropě dá sehnat na regionální tratě,“ tvrdí o vlacích Bednárik.

České dráhy v rámci smlouvy investují do nákupu nových vozidel a zvýšení komfortu cestování přes čtyři miliardy korun. Další miliardu chtějí vložit do rozšíření údržbové základny v Olomouci, což by podle Bednárika mělo vést ke vzniku desítek nových pracovních míst. Na regionální tratě v kraji budou elektrické jednotky RegioPanter postupně nasazovány v letech 2023 a 2024.