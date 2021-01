Spíš než škrty lze po změně daní čekat ve mzdách pomalejší růst

Šéf Českých drah Ivan Bednárik naznačil, že by podnik mohl kvůli nutným úsporám přistoupit k úpravě mezd u některých administrativních profesí. Argumentoval tím, že po změně daní by to lidé tolik nepocítili.

„To se v rozpočtu projeví okamžitě a zaměstnance to nebude po zrušení superhrubé mzdy tolik bolet,“ zmínil možnou variantu v rozhovoru pro podnikový časopis Železničář Bednárik. Otázkou je, zda taková úsporná opatření budou dělat i další firmy.



Odbory upozorňují, že to není tak snadné. „Pokud máte pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tak vám mohou maximálně snížit pobídkovou složku ale nikdy ne základní plat,“ vysvětluje například Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů.

Také proto zatím nemá informace o tom, že by se k tomu kroku chystali přistoupit i jinde. „Problémem je spíš to, že zaměstnavatelé říkají: nenavýšíme mzdy o tolik, co bychom mohli, protože už je vám navýšila vláda snížením daní,“ dodává ale s tím, že to je podle něj nehoráznost, protože firmy by měly zvyšovat platy podle stavu firmy a odvedené produktivity práce.

Snižování mezd se řešilo už loni na jaře při první vlně pandemie, kdy firmy hledaly rychlé cesty ke snížení nákladů. „Pokud působí u zaměstnavatele odborová organizace nebo rada zaměstnanců, musí změny projednat s odbory. Řada zaměstnanců má mzdu sjednanou přímo v pracovní smlouvě, pak její výši lze změnit pouze jejím dodatkem, po vzájemné dohodě,“ upozornil tehdy v rozhovoru pro MF DNES Jiří Macíček ze Státního úřadu inspekce práce.