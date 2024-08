Zavřením Kasáren jsme málem zbankrotovali, říká spolumajitel minipivovaru

Kolik piva jste do Kasáren Karlín, která uzavřel Stavební úřad pro Prahu 8 náhle na konci května, dodávali? Jak pro vás bylo toto místo důležité?

Většinu. Ale Kasárna jsou pro mne důležitá nejenom proto, že byly největším odběratelem, ale že jsou s námi od začátku. Bylo to úplně první místo, kde se naše pivo objevilo už v roce 2019, kdy jsme ještě fungovali jako létající pivovar. A když jsme začali vařit tady, ve sklepeních bývalého kročehlavského pivovaru, tak to byl náš první větší odběratel. Rostli jsme spolu a spolupráce fungovala vždycky velmi dobře.

Letos si od nás brali už zhruba polovinu výstavu, měli jsme tam hlubší spolupráci i ohledně starání se o kvalitu piva a byli důležití i pro akvizice nových zákazníků – dávali jsme si s nimi schůzku v Kasárnách, aby mohli ochutnat pivo v co největší kvalitě.

Letos jste kvůli nim dokonce navyšovali výrobu?

V dubnu jsme přivezli nové tanky, začali do nich vařit pivo, do konce května jsme navařili 10 tisíc litrů piva a byli jsme připravení na sezonu a první červnové pondělí mi náhle nákupčí řekl, že mají problém, a sami nevědí, co se děje. Nakonec dostali od úřadu výzvu k zastavení činnosti, protože prostor neměl platnou kolaudaci na to, co tam léta dělal tedy kulturní centrum. Takže nakonec nejenom že jsme pro ně měli připravené pivo a naplánované kapacity, ale ještě jsme k nim museli jet k vyzvednutí asi 25 sudů, které už nemohli udat, které jsme si vzali do chladniček zpátky.

To byl pro pivovar za ty tři roky existence zatím největší problém? My jsme začínali vařit pivo za doznívajících covidových opatření, potom přišlo obrovské zdražení energií, kdy jsme kvůli skokům v cenách museli také skokově zdražit. A aby byl neznámý pivovar jeden z nejdražších, to vám taky cestu v konkurenčním prostředí neudělá. Ale teprve teď jsem přemýšlel, jestli máme vyhlásit insolvenci, jestli zbankrotujeme. Já mám v pivovaru osobní peníze, máme půjčky, za které ručím svým majetkem a v takovém případě bych musel prodat byt s neplacenou hypotékou a bydlet u rodičů v podkroví.

Václav Strnad Absolvoval s pivem nesouvisející Fakultu informačních technologií ČVUT v Praze, obor informační systémy a management. S vařením piva začal v roce 2012 jako domovarník. Po absolvování ČVUT pracoval jako IT manager v nadnárodní korporaci, státní správě a samosprávě, kde rozvíjel projekt Lítačka. V roce 2021 společně s kolegy obnovil po 71 letech výrobu piva v kročehlavském pivovaru. S manželkou Kateřinou má dvě dcery. Ve svém pivovaru vyrábí pivo Václav, pojmenované po sobě.

Nakonec vás zachránil Zichovec? Ano, zavolal mi od nich Filip Hess, že si o naší situaci přečetl na sociálních sítích a že je to hrůza a že se máme zkusit hned potkat a zkusit to nějak řešit. Vlastně to bylo neuvěřitelné – jsme na pivovarské scéně chvilku, a samozřejmě, vždycky se říká, že si pivovarští pomáhají, nejsou tady zase tak ostré lokty.

Ale bál jsem se, jestli to nemá nějaké limity, aby to nefungovalo jako kdysi česká rapová scéna, kdy se všichni poplácávali na ramenou a pak se pomluvili. Sešli jsme se a přenechali nám nasmlouvaný festival Master of Puppets, kam měli dodat 80 sudů piva. To byl zásadní moment pro naši záchranu.

To už byla skoro polovina vašeho navařeného piva. A hlavně to byla desítka, kterou bychom v takovém množství nebyli schopni prodat. V tancích by se nám sice nezkazila, vydržela by tam tři až čtyři měsíce, ale my jsme si nemohli dovolit ji tam mít, protože jsme potřebovali vyrábět další pivo. Takhle jsme měli čas si přeorganizovat výrobu a sehnat narychlo nějaké odběrové kanály, abychom to zvládli. A i tady nám pomohli pivovarští i lidé z Kasáren, všichni obvolávali své známé, kteří provozují podniky v Praze, jestli jim tam nemůžeme byť krátkodobě dodávat. Těch příkladů je plno, včetně milého překvapení pivovaru Záhora, který pořádal Záhora fest, kde byla jenom jeho vlastní piva a … naše desítka.

Už jste z nejhoršího venku? Určitě Ne, doufám, že se nám podaří vybruslit z problémů na podzim nebo na začátku roku. Snažíme se tu díru vyplnit, ale je to obrovský průšvih, protože žádný rozumný hospodský nemění své dodavatele přes léto. To se řeší jiné problémy – kapacitní, s personálem, dovolené a tak a výběr nového dodavatele se dělá přes zimu. Ale nově jsme třeba na chatě na hoře Říp, snažíme se prostě prodávat pivo, kde to jde.

Pivovar exportuje do Dánska

Některé minipivovary dodávají i do zahraničí, uvažovali jste tímto směrem?

Povedlo se nám teď navázat spolupráci s distributorem piva v Dánsku – takže zatímco když ještě za Rakousko-Uherska a první republiky tady fungoval velký pivovar Kročehlavy s obrovským výstavem, tak teď jsme se zapsali do historie my. Jsme první kročehlavské pivo, které opustilo hranice Československa (smích).

Jak distribuce funguje, dodáváte i do dánských restaurací? Zákazníci si ho můžou koupit přes e-shop a jde také do pivoték a craftbeerových hospod, takže se dostane mezi lidi, kteří hledají nová piva. Čím dál, tím víc se začíná na zahraničních trzích prosazovat český ležák. Z minulosti už víme, že se Budvaru, ale i Staropramenu a Plzni podařilo vytvořit celosvětovou síť, ale teď je na vzestupu ležák z malých pivovarů.

Je tam sůl, sušené hříbky a sušený kopr. Mysleli jsme, že se prodá jeden sud, bude to děsný bizár O oblíbeném pivu Kulajda Gose

Plánujete ještě rozvoj spolupráce s dalšími státy?

Snažíme se komunikovat s distributorem ve Finsku a pak nás zajímá Švédsko a Nizozemsko, navíc máme rozjednanou spolupráci se švýcarským distributorem. Ale tyhle věci nerad říkám předtím, než je pivo zabalené a na cestě v kamionu někam pryč, protože do té doby jakoby spolupráce neexistovaly.

Usilujete i o české supermarkety, kam se třeba v okolí Prahy v posledních letech dostal kunratický Muflon nebo právě zmíněný Zichovec?

Chceme je oslovit, ale máme poměrně malou kapacitu láhvování – láhvujeme pomalu a draze, původně jsme chtěli ještě letos investovat do nové balicí linky jak na láhve, tak na plechovky, ale teď spíš řešíme, jak přežít.

Jaká piva vyrábíte – mají zákazníci větší zájem o spodně nebo svrchně kvašená? My nejvíc prodáme výčepního spodně kvašeného piva, ale jdou nahoru ležáky, těch teď vyrábíme kolem 60 procent. Speciály jsou sice na vzestupu, ale pořád nám dělají menší část výstavu.

Často se řeší ceny piva, speciály v Praze stávají běžně i nad 100 korun, ale nahoru šly i ceny ležáků.

Dlouho v Česku platilo, že kdykoliv jste přišli do restaurace, pivo bylo levnější než voda. Sice to bylo zajímavé a trochu i vtipné, ale nakonec to úplně nejlepší není. Na jedné straně mne zdražování mrzí, ale na druhé si jako pivovarník myslím, že je to správné. Dneska se čepovaná desítka z průmyslových pivovarů pohybuje kolem 35 korun a u minipivovarů se začíná o deset korun výš, což mi zase tak drahé nepřijde.

Myslím, že většina lidí nyní už chce piva ochutnávat, zjišťovat, jak vypadají nové styly, a ne si jich dát deset, aby o sobě nevěděli. A nakonec je to i v zájmu pivovarníků a obecně producentů alkoholu. Je lepší, když bude pít méně alkoholického piva za vyšší cenu, ale nezruinuje mu to život a vydrží s námi napořád.

Kromě své desítky a dvanáctky máte ve speciálech některá piva, na která jste doopravdy pyšní?

Vnímáme samozřejmě trendy, které se dějí kolem nás, ale jak jsme přišli trochu pozdě, všechny běžné příchutě, které šly do kysela, byly tak trochu rozebrané, všichni dělali třeba passion fruit. My jsme se inspirovali asijskou kuchyní, dáváme dohromady tropické příchutě a čili, takže jsme vyrobili tropical heat gose, kam se dává pyré z ananasu, habaňero papričky a sůl, je to příjemně kyselé s hřejivým dozvukem čili. Ale není to zběsilé, chceme, aby to chutnalo všem a nebylo to jenom na festivaly pálivého jídla a pití.

A pak bych zmínil ještě Kulajda Gose – původně jsme to dělali pro festival kyselých piv v libereckém legendárním podniku Azyl. Je tam sůl, sušené hříbky a sušený kopr. Mysleli jsme, že se prodá jeden sud, bude to děsný bizár a tím to zhasne, ale když jsme to namíchali, bylo to svěží a dnes se pivo řadí mezi naše hlavní svrchně kvašená piva.