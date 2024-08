Prázdný talíř za osm eur. Je potřeba dvojnásobná síla, hájí se restaurace

Für einen zusätzlichen leeren Teller, den sogenannten Räuberteller, verlangt ein Restaurant am Wörthersee einen Aufpreis von 8 Euro ️ Dieser Service ist in vielen Lokalen kostenlos. Der Aufpreis wird deutlich in der Speisekarte angegeben. Laut Stefan Sternad, dem Sprecher der Kärntner Wirte, ist diese Praxis nicht ungewöhnlich.



#kärnten #orf #orfkärnten #kärntenheute #radiokärnten