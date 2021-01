České dráhy chystají škrty v platech i propouštění kvůli výpadku tržeb

Během prvních měsíců letošního roku tak budou České dráhy hledat možnosti, jak administrativní práci zefektivnit. O místo by tak mohly přijít až stovky lidí. „Samozřejmě že další cesta, jak ušetřit, může být snížení smluvních mezd o cca 10 procent. To se v rozpočtu projeví okamžitě a zaměstnance to nebude po zrušení superhrubé mzdy tolik bolet,“ uvedl v rozhovoru pro podnikový časopis Železničář Bednárik.

Smluvní platy má v Českých drahách podle hrubého odhadu zhruba sedm procent zaměstnanců. Primárně jde o specialisty technicko- hospodářského zaměření, ale vyskytují se i u provozních profesí. Jde například o strojvedoucí, kteří mají jazykové provozní a zkoušky pro jízdu v zahraničí a další, jejichž kvalifikace se vymyká běžným tabulkovým ohodnocením.

Právě lidí, kteří pobírají tabulkovou mzdu, se rozhodnutí nového šéfa ČD netýká. U nich bude i nadále platit dvouprocentní navýšení mezd sjednané v rámci kolektivního vyjednávání vloni.

I proti plošnému škrtání u specialistů se smluvními platy se ale staví odbory. „Ne vždy je smluvní mzda vysoká. Nevylučuji, že na některých profesích mohou být přeplacení lidé, plošné snižování ale odmítám,“ řekl MF DNES zástupce nejsilnější odborové centrály Českých drah Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Vladislav Vokoun.

Nové smluvní platy se na drahách uzavírají zpravidla v březnu, podle odborů tak ještě bude příležitost s vedením firmy podrobnosti k tomuto plánu prodiskutovat. Podobně jako Bednárik i zástupci zaměstnanců ale považují snížení mezd za přijatelnější formu úspor, než propouštění.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy půjde cestou Českých drah řada dalších firem v Česku. Ty využijí skutečnosti, že vláda od nového roku zrušila superhrubou mzdu a snižování mezd tak po započtení tohoto vlivu nebude zaměstnance tolik bolet. „Zaměstnanec ČD, jemuž by byla průměrná mzda 38 tisíc snížena o deset procent, bude kvůli zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka pobírat v čistém 27 628 tisíc korun. Oproti loňskému čistému platu ve výši 28 255 korun by si tak pohoršil pouze o 627 korun,“ uvedl ekonom, který je mimo jiné členem Národní ekonomické rady vlády.