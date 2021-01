Kraj chce modernizovat vlaky, zastaralé soupravy zmizí do tří let

Žádné velké střídání. Na koleje v Královéhradeckém kraji by od prosince, kdy končí platnost stávající 15leté smlouvy s Českými drahami (ČD), neměli vtrhnout žádní noví dopravci. Drtivou většinu linek má dál provozovat národní dopravce.

Svůj kus koláče by si měl ponechat i soukromý GW Train Regio, který provozuje lokálky kolem Trutnova. Pouze trať do Svobody nad Úpou vymění za koleje do Teplic nad Metují. Právě v těchto týdnech se dolaďují poslední detaily smluv, které mají platit od prosince dalších 10 let.

Přestože to na první pohled na žádnou revoluci na kolejích nevypadá, podle kuloárních informací se má cestování po kraji výrazně proměnit.



Cestující by to měli pocítit nejpozději do tří let, kdy má skončit přechodné období na nákup nové techniky.

Kraj chce více nízkopodlažních souprav

Hejtmanství totiž tlačí na modernizaci vlaků i služeb. Detaily smlouvy však s ohledem na stále probíhající jednání nejsou veřejné.

„Naše představa byla jednoznačně taková, že chceme zlepšit úroveň cestování a služeb. Není to jen v počtech kilometrů nebo informačním servisu, ale i ve vlakových soupravách a všech věcech okolo. Pokud se to podaří dotáhnout, pro Královéhradecký kraj to bude výrazný posun,“ vysvětluje základní myšlenky výběru dopravců hejtman Martin Červíček (ODS), který tendr připravoval v minulém volebním období z pozice náměstka hejtmana pro dopravu.

Kraj požaduje především vyšší procento nízkopodlažních vozů, které jsou pohodlnější pro seniory, rodiče s kočárky či pro lidi s omezenou pohyblivostí. Postupně by měly přibývat také jednotky s klimatizací, s připojením wifi či možností nabít si cestou telefon.

Na ústupu má být také již nevyhovující model toalet, který má nahradit uzavřený vakuový systém. Na zastaralost současných kolejových vozidel v minulosti opakovaně upozornil například opoziční zastupitel a starosta Hronova na Náchodsku Petr Koleta (ANO).

Při senátní a loni i krajské volební kampani dokonce zorganizoval propagační jízdu motorové soupravy RegioShark, která jezdí v sousedním Pardubickém kraji. Jím předváděný „Koleta express“ byl tehdy našlapaný k prasknutí. Právě Koleta je nyní jedním ze členů komise, která o nových smlouvách vyjednává.

„Mám pocit, že se to ubírá dobrým směrem, a pokud tam budou i věci, na které jsem upozorňoval, budu rád. Žijeme v 21. století a dopravci se tomu musí přizpůsobit. Nikdo přece není nadšený, že tu jezdí i 30 let staré vagony. Nechceme se řadit k nejvýchodnějším zemím, kde jezdí po kolejích to, co už se nehodí v západní Evropě. Měli bychom požadovat alespoň základní standard. Vozy bez klimatizace, wifi nebo bez snížené podlahy, to je dnes jako jezdit v autě bez zadního stěrače,“ říká Koleta.

Balanc mezi kvalitou a cenou

A že je co zlepšovat, dokládá každodenní pohled na vlakové soupravy v regionu. Lokální tratě zčásti stále obsluhují motoráky řady 810 z přelomu 70. a 80. let.

Posměšně nazývaný orchestrion či šukafon ve vedlejších časech stále jezdí i po druhé nejvytíženější trati v kraji mezi Týništěm nad Orlicí a Hradcem Králové. Drahám tam už předloni skončil pronájem moderních německých jednotek Stadler.

Kraj však musí balancovat mezi kvalitou a cenou. Tomu přispívá forma přímého zadání namísto otevřené soutěže. Zatímco u běžného tendru se na začátku nastaví parametry a pak se víceméně hodnotí cena služby, při přímém zadání se oba parametry dojednávají postupně.

Hejtmanství se přitom musí snažit, aby náklady na dofinancování vlaků příliš nevyskočily. Ročně doplácí dopravcům kolem 390 milionů, avšak od státu dostává téměř o třetinu méně a částka od loňského roku klesá.

Konkurenční boj pomáhá

Přestože by se mohlo zdát, že výběrem stávajícího dopravce na krajských kolejích nevzniká konkurence, opak je pravdou. Právě konkurenční boj donutil národního dopravce ke zlepšení služeb.

„Ta nabídka je velice zajímavá, lepší než od konkurence, ale jde o to, aby to byli schopni dodržet,“ upozorňuje člen dopravního výboru kraje a zastupitel Náchoda Jiří Prokop (ANO), který veřejnou dopravu v kraji dlouhodobě kritizuje.

Naráží tím na problémy v sousedním Libereckém kraji, kde ČD neplnily podmínky. Úřad jim proto smlouvu zrušil a vlaky objednal u konkurenční Arriva vlaky. Problémy se zaváděním nových vozů v minulosti měla Arriva nebo Leo Express také v sousedním Pardubickém kraji.

„Pokud se domluvíme, tak nám to, co v Liberci nehrozí. Jsem bytostně přesvědčený, že České dráhy to jsou schopné splnit,“ míní Martin Červíček. Nové smlouvy podle něj výrazně zvýší možnosti kraje ovlivňovat veřejnou dopravu. Zatímco v 15 let starých pravidlech měl navrch dopravce, nyní by měl mít výhodnější karty v ruce kraj.

O zakázku rozdělenou do pěti oblastí měly podle serveru Zdopravy. cz zájem kromě ČD a GW Train regio také společnosti Arriva vlaky, Leo Express, JHMD a KPT Rail. Arriva byla do poslední chvíle ve hře o dvě oblasti. V závěru listopadu však kraj oznámil, že její nabídku nevyužije. Podle informací MF DNES v tom hrál roli čas. Arriva by se do prosince nejspíš nestihla připravit na spuštění takového množství linek.

„Vede se teď řada různých jednání, ale to neznamená, že naše nabídka nemůže být ještě zpátky ve hře,“ říká mluvčí Arrivy Jan Holub.



Zřejmě tím naráží na fakt, že kraj se s ČD stále nedohodl na finálním znění smlouvy. Červíček přiznává, že pokud dopravce nepřistoupí na podmínky kraje, může celý proces stopnout. Začátek smluvního vztahu by pak kraj mohl odložit podobně jako při výběru autobusových dopravců.