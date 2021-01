České dráhy sníží mzdu 700 zaměstnanců, některé propustí

Snižování mezd, které by mělo být zhruba desetiprocentní, se nebude týkat všech 15 tisíc zaměstnanců podniku.

„Pandemie jednou skončí, pokud tedy ke snížení smluvních mezd letos přistoupíme, nebude to na vždy. Smluvní mzdy ředitelů, vedoucích a dalších pracovníků převážně v administrativě se dohodou obou stran každoročně nově nastavují. A to jak v závislosti na výkonech jednotlivých zaměstnanců, tak v souvislosti s finančními možnostmi firmy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik.

Dráhy zároveň plánují propouštět, primárně opět v administrativě. „Ohledně možného propouštění je naším úkolem nastavit nově procesy a identifikovat možné duplicity ke zvýšení efektivity. Tam se, předpokládáme, odkryje i případná nadbytečnost,“ uvedl Bednárik.

Úporná opatření by se podle podniku neměly týkat více než 90 procent zaměstnanců, kteří mají tarifní mzdy. Ty by se podle kolektivní smlouvy letos měly naopak zvýšit o dvě procenta. Průměrná mzda v podniku loni podle výpočtu ČTK činila kolem 38 tisíc korun.

Redukci mezd v ČD v neděli na twitteru kritizovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Snižování mzdy kvůli zrušení superhrubé mzdy je nepřijatelné, zvlášť u státního podniku. Zaměstnanci si měli polepšit! Přesně proto ČSSD před daňovým balíčkem varovala,“ napsala. Situaci chce řešit v pondělí na vládě. Zrušení superhrubé mzdy a zdanění příjmů fyzických osob sazbami 15 a 23 procent má lidem od letošního roku zvýšit čisté příjmy. Stát naopak přijde o příjmy z daní.

Podle Bednaríka by však podnik úsporné personální kroky zvažoval i bez zrušení superhrubé mzdy. „To sice zmírní dopad do čistého příjmu dotčených zaměstnanců, ale jinak to nemá s naším rozhodnutím nic společného,“ podotkl šéf ČD.

Všechny návrhy opatření bude v příštím týdnu projednávat dozorčí rada společnosti. Následně bude vedení podniku o změnách jednat také se sociálními partnery.