Opravárny ČD budou samostatná firma. První krok k prodeji, bojí se odbory

České dráhy otevřely v Rakovníku před třemi lety novou halu pro opravy dieselových motoráků. Po neelektrifikovaném Rakovnicku jich tehdy jezdila spousta. Už během následujícího roku ale Ústecký kraj přidělil provozování osobních linek z Rakovníka do Loun, Mostu a dále do Oseka a z nedaleké Lužné do Jirkova konkurenčnímu dopravci Die Länderbahn.



Nové opravny tím přišly o část svého využití. Současně České dráhy musely přenechat konkurenční Arrivě provoz rychlíků spojujících Rakovník s Prahou.