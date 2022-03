„Plníme to, co jsme slíbili voličům. Udělali jsme další krok ke snižování úřednických míst ve státním aparátu,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS). Samotných ministerstev se ale současné rušení míst dotýká jen okrajově, a to ještě jen některých, zjistila MF DNES. Nejvíce – 300 míst – teď v rámci nové systemizace zrušily úřady Finanční správy.

Většiny ministerstev se nově nastavená systemizace vůbec nedotýká, jako třeba ministerstva spravedlnosti nebo paradoxně i financí.