Rošáda v Českých drahách dostává konkrétní obrysy, ČD Cargo má vést Tóth

Bednárik by měl ve funkci šéfa Českých drah, do jejichž skupiny ČD Cargo patří, nahradit Václava Nebeského. Ten podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) není krizovým manažerem, jakého by podnik v současné koronavirové krizi potřeboval. Společnost se letos potýká s výpadkem příjmů z jízdného tři miliardy korun. Nebeský by ovšem v představenstvu měl zůstat. O změnách bude rozhodovat ve čtvrtek dozorčí rada podniku.

V případě, že rada změny potvrdí, budou potřeba i úpravy ve vedení nákladního dopravce. Bednárika by ve vedení podniku měl nahradit Tóth, kterého by si mělo následně představenstvo zvolit do svého čela.

„Dosavadní výkonný ředitel Tomáš Tóth je v případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, připravený převzít větší míru zodpovědnosti za ČD Cargo. Ve firmě působí od jejího vzniku v roce 2007,“ řekl serveru Lidovky.cz Bednárik.

Tóth jako výkonný ředitel ČD Cargo působí 2,5 roku, dříve měl 4,5 roku na starosti ekonomiku. Jako manažer se vypracoval z nižších pozic, před 13 lety začínal jako nákupčí v zásobování.

Bednárik vede nákladního dopravce šest let, loni prodloužil smlouvu o dalších pět let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionových zisků, například loni to bylo 608 milionů korun. V pololetí však kvůli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun i ČD Cargo.