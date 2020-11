Šéfa Českých drah nejspíš čeká odvolání. Havlíček chce schopnější vedení

„ČD čeká v důsledku covid-19 a s tím spojeným fatálním propadem cestujících velmi náročné období a z tohoto důvodu musíme posílit společnost na úrovni finančně-krizového řízení. Na tom nyní pracujeme,“ odpověděl serveru Zdopravy.cz ministr dopravy Karel Havlíček na dotaz, zda se řeší odvolání současného předsedy představenstva Václava Nebeského. Redakce iDNES.cz zjišťuje vyjádření Českých drah.



Ministr sice přesné změny v čele státního dopravce nekonkretizoval, podle serverů je však dlouhodobě nespokojený s šéfem firmy Nebeským. Ten je ve funkci od loňského září, kdy ministerstvo dopravy ještě vedl Vladimír Kremlík. Favoritem na jeho místo je dosavadní šéf dceřiné společnosti ČD Cargo Ivan Bednárik. Ve hře je přitom varianta, že by Nebeský v představenstvu zůstal na jiné pozici. Ve vedení by pak měl úplně skončit dosavadní náměstek zodpovědný za finance Patrik Horný.



České dráhy se v současnosti potýkají s obřím výpadkem tržeb kvůli koronavirové krizi. V pololetí celá skupina zaznamenala ztrátu téměř dvě miliardy korun. Hlavním problémem je velký pokles počtu cestujících, jen za jízdné podnik letos očekává ztrátu příjmů kolem tří miliard korun.

Možný nástupce Nebeského Bednárik je v čele nákladního dopravce ČD Cargo šest let, vloni prodloužil smlouvu o dalších pět let. Podnik v posledních letech pod jeho vedením dosahuje stamilionových zisků, například loni to bylo 608 milionů korun. V pololetí však kvůli krizi zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun i ČD Cargo.