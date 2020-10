České dráhy ruší desítky spojů, provoz na kolejích se vrací do jarního režimu

Omezení provozu vybraných dálkových vlaků ČD od 19. října 2020 Linka Ex 1 Praha – Ostrava – Žilina Vlak EC 145 Ostravan od 19. října a vlak EC 144 Ostravan od 20. října nepojedou v úseku Návsí – Čadca a zpět. Vlak R 340 Fatra od 19. října a vlak R 341 Fatra od 20. října nepojedou v úseku Čadca – Ostrava-Svinov a zpět.

