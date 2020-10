České dráhy účtovaly podnákladové ceny, tvrdí Brusel. Hrozí jim obří pokuta

Pokud společnost nedokáže před komisí svůj postup v konkurenčním boji se soukromými dopravci obhájit, hrozí jí pokuta až do výše deseti procent ročního obratu. V případě Českých drah to může činit až čtyři miliardy korun.

„Celá věc běží již cca 10 let. Jedná se o záležitost, kterou současné vedení zdědilo po svých předchůdcích a nyní se s ní musíme co nejlépe vypořádat. Sdělení výhrad je procesním krokem, ke kterému se po seznámení s ním vyjádříme. Není to rozhodnutí ve věci, celá záležitost může skončit u soudu, v této fázi ale ještě nejsme. S Evropskou komisí budeme korektně spolupracovat a komunikovat. Cílem je minimalizovat negativní dopady na ČD,“ uvedl v reakci předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s.,Václav Nebeský.

S vedením drah hodlá další postup řešit i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). „Předběžný názor Evropské komise, že ČD porušují od roku 2011 antimonopolní pravidla na lince z Prahy do Ostravy, sice není rozhodnutím o pokutě, přesto jde o velmi závažnou situaci. S vedením Českých drah se sejdu, budu žádat vysvětlení a informace o dalším postupu. Chápu, že problém vzniknul před deseti lety, za tehdejšího předsedy představenstva Petra Žaludy a úplně jiné politické konstelace, přesto České dráhy musí využít všech právních prostředků ke své obhajobě v případu,“ řekl portálu iDNES.cz ministr.

Komise zahájila šetření v roce 2016, když si na ceny údajně určené k likvidaci konkurence stěžovaly firmy RegioJet a LEO Express. Ty začaly v letech 2011 a 2012 nabízet své služby na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou, kde v té době České dráhy snížily ceny svých jízdenek pod úroveň nákladů.

Podle místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerové může konkurence v dopravě tlačit ceny dolů a zvyšovat kvalitu služeb, což může být pro klienty přínosem. „V tomto případě však máme obavy, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny, což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU,“ uvedla v pátek Vestagerová.

Komise nyní dala firmě prostor na vyjádření, její zástupci mohou prozkoumat dokumenty k řízení nebo si vyžádat slyšení v Bruselu. Pokud ale České dráhy nedokážou komisi přesvědčit, aby změnila názor, může unijní exekutiva firmě vyměřit pokutu ve zmíněné výši.

„Toto sdělení výhrad management ČD nebere na lehkou váhu a seriózně se celým případem zabývá. Nyní se v prvním kroku ČD ke sdělení výhrad vyjádří a následně využijí všechny procesní nástroje k tomu, aby prokázaly, že z jejich strany nedošlo k porušení právních předpisů,“ uvedl národní dopravce v tiskové zprávě.

Zneužití dominantního postavení

Antimonopolní pravidla stanovená v unijních smlouvách zakazují dominantním společnostem zneužívat svého silného postavení na trhu. Toho se mohou firmy v některých případech dopustit i stanovováním cen pod úrovní nákladů.

Podle závěrů vyšetřování komise se ČD „zřejmě domnívaly, že RegioJet a Leo Express na trase Praha-Ostrava (a nejen na ní) expandují příliš rychle“. V reakci na to nabízela státní firma své služby za ceny, které nepokrývaly její náklady.

„Cílem bylo narušit hospodářskou soutěž na trhu. Komise proto dospěla k předběžnému názoru, že v letech 2011 až 2019 ČD uplatňovaly na trati Praha-Ostrava predátorské ceny,“ uvedla v pátek Evropská komise.