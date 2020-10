Dráhy omezují spoje, dotkne se to linek z Prahy do Berlína a Budějovic

V koordinaci s německým partnerem Deutsche Bahn bude od 3. listopadu omezen provoz vlaků EC Berliner na trase Praha - Děčín - Drážďany - Berlín. Směrem do Německa jsou zrušeny linky EC 178 a 170 s odjezdy z Prahy hl. n. v 6:26 a 16:26. Ve zpátečním směru do Prahy z Berlína nepojedou vlaky EC 171 a 175 s odjezdy v 7:16 a 13:16. Tato omezení mají platnost až do odvolání, ostatních spojů na této trati se žádná opatření netýkají.

Od 4. listopadu bude také omezen provoz vlaků linky Ex 7 Jižní expres na trati Praha - České Budějovice. Na této trase dojde až do odvolání ke zrušení vlaků Ex 530 - 538, 540, 541, 543 a 545.

Ostatní spoje na této trase pak postihnou četná omezení. Večerní vlak z Lince pojede pouze do Českých Budějovic, kde jízdu skončí. Spoj linky Ex 539 z Prahy do Českých Budějovic nebudou moci cestující využít o víkendech, v pracovní dny pak bude vyjíždět ze stanice Praha hl. nádraží. Vlak Ex 333 pojede o víkendech a svátcích ze stanice Praha - Holešovice, v další dny bude vyjíždět z Prahy hl. n. Ranní spoje na této trase pojedou bez omezení a jako náhradní dopravu v tomto úseku budou cestující moci využít rychlíky R 17.