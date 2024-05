Naštvaní zemědělci opět potáhnou na Prahu. Vláda situaci spíš zhoršuje, tvrdí

Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by měla akce být masivní. Už v minulosti komora uvedla, že s protesty bude pokračovat, dokud jí vláda neustoupí v hlavních bodech jejích požadavků. Doposud ale podle ní vláda spíš situaci zemědělců zhoršuje. Spolu s Agrární komorou budou demonstrovat i zástupci Zemědělského svazu ČR a dalších organizací.

„Chování ministra (zemědělství Marka) Výborného dává jasný signál, že pro nás neudělá ani to, co by ho nestálo žádné peníze. Je to jedna velká bída a nezbývá nám nic jiného než se řídit usnesením sněmu Agrární komory, které nám říká, že máme ve druhé polovině května uspořádat protestní akci. Možná má vláda strach s námi mluvit, ale naopak to neplatí,“ uvedl prezident komory.

Zemědělci jsou podle něj zoufalí a frustrovaní a přestávají věřit, že se situace zlepší. Chystají se pak i další protesty na začátek června ve spolupráci s dalšími evropskými státy.

Podle předsedy svazu Martina Pýchy nejsou protesty cílem, zemědělci chtějí dále jednat. „Ale musí být vůle skutečně pomoci sektoru. Je sice doba senáží a dalších prací, a přestože jsou zemědělci na polích od rána do noci, přeruší svoji práci a přijedou protestovat do Prahy. Tak moc jim záleží na zemědělství,“ sdělil Pýcha.

Samotná akce začne dopoledne, od 9.00 do 13.00 se plánuje jízda zemědělské techniky, trasu ještě zemědělci upřesní. Od 14.00 do 15.30 se plánuje demonstrace před Úřadem vlády ČR.

„Zároveň chceme problematiku zemědělství, se kterou se potýkáme v naší každodenní realitě přiblížit i lidem. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro happening pro veřejnost na pražské Letné, při kterém chceme zajímavým způsobem nabídnout informace, edukaci i zábavu. Mimo jiné bude možné ochutnat české potraviny a výrobky z nich, nebo se zúčastnit vědomostního kvízu či soutěže pro malé i velké návštěvník,“ uzavřel Pýcha. Akce na Letné by měla být od 11 do 18 hodin.

Zemědělci naposledy demonstrovali u Úřadu vlády 7. března, kdy pohrozili, že pokud se neuskuteční nějaké změny, shromáždí se příště ve větším počtu. Do hlavního města přijeli se zhruba sedmi sty traktory. Před Strakovou akademií byli už od rána, kdy tam vysypali hnůj. Zasypali tramvajové koleje a tím zkomplikovali provoz MHD. Řidiče, který hnůj vysypal, zadrželi policisté.

Miliardy pro zemědělce navíc

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na tiskové konferenci, která demonstraci předcházela, mimo jiné uvedl, že jej mrzí prohlášení Agrární komory a Zemědělského svazu, že si vláda není vědoma složité situace. „Nic z toho není pravda. Vláda i já jsme si vědomi nelehké situace českých i evropských zemědělců. Poslední dny a týdny se tomu věnuji jako naprosté prioritě,“ řekl ministr.

Zemědělci podle Výborného dostanou pro letošní rok mimořádnou pomoc ve výši dvou miliard korun. Zhruba 550 milionů z toho má být v rámci posílení národních dotací, zbytek bude podle Výborného navýšení původně očekávaného balíčku 1,5 miliardy na tři miliardy korun na podporu investic.

Hlavní zemědělské organizace se podílely na protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. Stovky traktorů zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.

Hlavními organizátory protestu byla Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, podle kterých vláda neřeší jejich problémy. Žádaly mimo jiné podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat, vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem a také nedanit evropské provozní dotace.

Část zemědělců už 19. února demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze a protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovala magistrálu. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od tohoto protestu distancovaly.