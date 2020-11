Leo Express rozšíří žalobu vůči Českým drahám, požaduje přes miliardu

Leo Express tak reaguje na předběžný závěr Evropské komise z minulého týdne, podle níž České dráhy porušují antimonopolní pravidla účtováním cen pod úrovní nákladů. Ty podle komise dráhy uplatňovaly zejména na trati mezi Prahou a Ostravou.

Pokud státní podnik nedokáže svůj postup v konkurenčním boji obhájit, hrozí jim pokuta do deseti procent z ročního obratu. To by znamenalo pokutu zhruba ve výši čtyř miliard korun.



Státní dopravce v reakci uvedl, že sdělení výhrad není rozhodnutím, které by závazně říkalo, že ČD pochybily a jsou povinny platit pokutu. Společnost zároveň uvedla, že si není vědomá protiprávnosti svého jednání, což mají potvrzovat její důkazy. Představenstvo nyní bude jednat o dalším postupu.

Podle Leo Expressu je výrok Evropské komise naprosto klíčovým. Komise předběžně uvedla, že dráhy predátorské ceny uplatňovaly od roku 2011 do roku 2019. Leo Express proto nyní rozšířil svou žalobu i na další období. Místo původních 468 milionů korun tak nyní bude požadovat po drahách minimálně 1,05 miliardy korun.

S podobnými právními kroky počítá i RegioJet. Ten měl utrpět kvůli cenovému tlaku škody přes 700 milionů korun, další ztráty pak měly pramenit z nedůvěry bank kvůli situaci na české železnici.