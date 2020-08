Dráhy rozdělily 400 tisíc na pomoc zaměstnancům zraněným při nehodách

„Zároveň jsme schválili vyplacení finanční podpory rodině našeho strojvedoucího, který při střetu u Českého Brodu zahynul,“ uvedl předseda správní rady fondu Václav Nebeský. Správní rada podle něj rozdělila všechny peníze, které dárci poslali pod variabilními symboly právě pro tyto konkrétní případy, a k nim zhruba stejnou částku ještě přidala ze společného účtu.

„Celkem jsme jako první pomoc pro zmírnění důsledků tragických nehod na naše zaměstnance a jejich rodiny rozdělili 400 tisíc korun,“ shrnul Nebeský.

Jedním z odškodněných je i vlakvedoucí Petr Paťha. „Když jsem šel ráno do práce, myslel jsem na to, jaký je krásný den. A to je to poslední, co si pamatuji. Pak jsem se probral v nemocnici,“ citují Paťhu České dráhy v tiskové zprávě.

Žije sám se svou dcerou a železniční neštěstí u Perninku mu obrátilo život naruby. „Budu muset řešit spoustu věcí, včetně výpadku pravidelného příjmu, bydlení kvůli zvýšení bezbariérovosti a tak dále. Všechno bude nové a složitější. Přesto jsem optimistický a věřím, že to zvládnu. Za jakoukoliv pomoc a podporu jsem všem moc vděčný. Je fajn vědět, že na to nejsem sám.“

Nadační fond Skupiny ČD - Železnice srdcem založily České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo.

„Sbírky běží dál a všechny peníze, které se na transparentním účtu nashromáždí pod zveřejněnými variabilními symboly, rozdělíme na dalším zasedání koncem listopadu,“ doplňuje předseda představenstva ČD Cargo a místopředseda správní rady nadačního fondu Ivan Bednárik.

Při nehodě u Perninku na Karlovarsku se 7. července srazily dva osobní vlaky, zahynuli dva lidé a řada dalších utrpěla zranění. O týden později se u Českého Brodu srazil nákladní a osobní vlak. Strojvůdce, který zůstal zaklíněný ve zdemolované kabině, zemřel. Záchranáři ošetřili 31 lidí s lehčími poraněními, další čtyři lidé byli těžce zranění.