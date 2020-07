U Českého Brodu se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných

K nehodě došlo podle dostupných informací na hlavním železničním koridoru s nejvyšším zabezpečením. „Srazila se souprava CityElefant a poštovního vlaku,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Svoboda v ČT.

„Ve 21:40 nám byla nahlášena srážka dvou vlaků, na místě příslušníci pomáhají s prvotním ošetřením, třídí zraněné,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí.

V tuto chvíli na místě probíhá třídění zraněných podle metody START. „Musíme třídit do třech kategorií. Vážně zranění mají největší prioritu a musí být co nejrychleji převezeni do traumacentra,“ dodala Poštová. Pacienti budou podle ní záchranáři do nemocnic převážet plošně, aby nebyly přetížené nejbližší nemocnice.



Hasiči Praha @HasiciPraha Pražští hasiči na místo srážky vlaků u Českého Brodu vyslali speciální vyprošťovací kontejner a jedno družstvo hasičů, jako výpomoc kolegům @HZS_ScK. https://t.co/XT3QF9CYb2 oblíbit odpovědět

Osobní vlak najel do nákladního, vykolejil

Martin Drápal z Drážní inspekce uvedl, že se srazil osobní vlak jedoucí z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem se stojícím nákladním vlakem.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík ČTK řekl, že osobní vlak City Elefant Českých drah najel na konec nákladního expresu dopravce ČD Cargo. Osobní vlak po nárazu vykolejil. Provoz na trati by měl být alespoň částečně obnoven do páté hodiny ranní, v noci se ovšem situace může měnit, uvedl.



Mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda v ČT24 řekl, že soupravy jsou do sebe hodně zaklíněné. K přesným počtům zraněných, případně i mrtvých, se nechce zatím vyjádřit. Potvrdil však, že na místě jsou zraněných desítky.



Ministr dopravy Karel Havlíček pro iDNES.cz uvedl, že v tuto chvíli zjišťuje, co přesně se stalo. „Vím o té nehodě teprve chvilku a jsem na cestě na místo,“ řekl.

Na místo nehody dorazila také psycholožka.