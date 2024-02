Nejšílenější diety historie. Frčely elektrická, plivací i spací

Snažíte se vypadat dobře a shodit nějaké to kilo? Proč ne, jen na to jděte s rozumem a ne jako někteří lidé v historii. Ti totiž často zkoušeli šílené diety. Víte, co jim pomáhalo zhubnout?