Ploché břicho do plavek stíháte. Zkuste tyto cviky a speciální jídelníček

Do plavkové sezony už nám mnoho času nezbývá. Pokud se však budete řídit radami odborníků na cvičení a upravíte jídelníček, tak to ještě určitě stihnete. V druhém díle našeho seriálu Hubneme do plavek přinášíme cviky na pevné a ploché břicho a také doporučený jídelníček, který vám k vytoužené postavě dopomůže.