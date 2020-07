Ženu si pletou s dcerou. Za mladistvý vzhled vděčí milostným hrátkám

„Jsem sebevědomější, mám víc energie a jsem sebejistější. Taková jsem nebyla ani ve dvaceti letech,“ sdělila v rozhovoru pro Daily Mail, kde také zmínila, že si užívá i mnohem více milostných hrátek s manželem, který se živí jako chiropraktik.

V minulosti se udržovala ve formě, ale nepřeháněla to. Cvičit šla jednou týdně a hlavně prý myslela na své děti a jejich zdraví. Až nyní se věnuje víc sama sobě, a jak sama říká, dřina v posilovně a vaření zdravých jídel se vyplácí. Cítí se sexy a to je prý i důvod, proč se dokáže víc odvázat v intimnostech s manželem.

„Naučila jsem se stárnout. Přijímám změny na svém těle s otevřenou náručí a nehroutím se z toho, že přibývají vrásky a věk. Mám skvělou práci, která mě baví, cvičím a to mě také činí šťastnou. Všechny tyto věci dohromady pak zajišťují, že se cítím dobře být sama sebou a to se odráží i na sexuálním životě. Mám mnohem větší sebevědomí, takže je logické, že to pak lépe klape i na manželském loži,“ pokračovala.

Velmi jí lichotí i to, že si ji lidé na ulici pletou s pětadvacetiletou dcerou. Ta je jednou z finských královen krásy. „Někdo si myslí, že jsme sestry. Pochopitelně je mi příjemné, že se mi dostává takových komplimentů,“ doplnila žena.

Cvičení a zdravý životní styl doporučuje všem ženám, které se blíží k menopauze nebo nejsou spokojené samy se sebou. Ona sama sepisuje zdravé recepty a nahrává videa, kde cvičí a snaží se inspirovat ženy v jejím věku k aktivnímu životnímu stylu. „Každá žena se může cítit jako já a být šťastná,“ dodala.