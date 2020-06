Když modelky lžou. Oblečení, které vypadá lépe na normálních ženách

Zdání klame

Známe to všechny. Při pohledu na snímky nejnovějších trendů z módních kolekcí nám občas v hlavě vyvstane mnoho otazníků. Přemýšlíme, zda to návrháři mysleli opravdu vážně. A to je právě častá chyba úsudku. Jak jistě víte, fotografie lžou. Neukazují správnou stranu mince. Dokonalý postoj modelky, mnoho „vylepšujících” počítačových aplikací i do extrému přehnaný styling dokážou uškodit i sebehezčímu oděvu.

Na snímku výše vidíte jasný příklad tak trochu nešťastné prezentace. Na modelce vypadá celek „prapodivně”, ale na herečce Emilii Clarke už tvorba od Marca de Vincenza z kolekce jaro/léto 2020 působí jinak, mnohem líbivěji a přirozeněji.